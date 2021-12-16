США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших

Вашингтон продолжает санкционную войну с Пекином. Так, минфин США ввел санкции против одного гражданина КНР и четырех китайских компаний. По данным The Guardian, речь идет о крупнейших в мире производителях анаболических стероидов - мощных обезболивающих препаратов.

Администрация Байдена объясняет этот шаг "борьбой с эпидемией наркоманией" - якобы американские граждане подсаживаются на препараты, которые заказывают из-за рубежа.

Как сообщает издание, активы предприятий будут заморожены, а транзакции из Соединённых Штатов заблокированы. Попавшего в черный список 68-летнего предпринимателя из Уханя американцы вообще объявили в розыск. Госдеп предложил 5 миллионов долларов за содействие его аресту.