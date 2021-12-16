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16.12.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Стало известно, на что в 2021 году семьи тратили маткапитал

Текст: Елена Манукиян
Традиционно чаще всего в 2021 году россияне направляли средства маткапитала в счет покупки жилья, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Всего на улучшение жилищных условий его потратили 830 тысяч семей. Чуть больше 260 тысяч родителей оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала. Сегодня ее могут получать на второго ребенка в возрасте до трех лет малообеспеченные семьи, выплата начисляется в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания. Свыше 240 тысяч россиян оплатили сертификатом образование ребенка. Как пояснила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина, это направление набирает популярность: если раньше маткапитал на образование направляли 13% семей, то в этом году - почти каждая пятая. Еще 153 семьи на него приобрели средства реабилитации для детей-инвалидов, а более 3,7 тысяч перевели на счет накопительной пенсии матери.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В Минтруде напомнили, что размер маткапитала на первого ребенка в этом году составляет 483 881,83 рублей, а на второго - 639 431,83 рублей. Таким он останется и в январе следующего года. Проиндексируют маткапитал 1 февраля по фактическому уровню инфляции в 2021 году.

"По поручению президента предлагается изменить существующую систему расчета материнского капитала. Планируется, что уже начиная с 1 февраля 2022 года его размер будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, то есть по фактическому уровню инфляции", - пояснили в министерстве.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

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