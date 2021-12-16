Стоит ли переходить на "Новогодние" тарифы сотовых операторов

Российские сотовые операторы словно по команде выпустили "Новогодние" тарифы. "РГ" разобралась, стоит ли подключаться к таким тарифам и в чем может быть подвох.

Первыми новогодний тариф запустили в МТС. За 250 рублей (здесь и далее - цены для московского региона) абоненту предлагается набор из 20 Гб, 500 минут и 250 SMS. Если после описания условий тарифа вам уже захотелось его подключить, и вы при этом являетесь действующим абонентом оператора, то погодите радоваться - данный промо-тариф действует до конца января и предназначен только для новых SIM-карт, которые абонент должен приобрести за 300 рублей. В пресс-службе МТС заверили, что менять условия новогоднего тарифа для подключившихся к нему пользователей не планируют.

За МТС последовали Tele2. За 250 рублей в месяц пользователю доступны 20 Гб трафика, 500 минут и 200 SMS. "Тариф доступен именно для новых подключений. Изменять условия этого продукта пока не планируем", - рассказали "РГ" в пресс-службе Tele2.

В "билайне" решили действовать по-другому принципу. На одном из тарифов запустили промо-акцию со скидкой 60%, где абонент из предложенных минут и гигабайт может настроить нужное ему количество трафика. За 208 рублей в месяц доступны 15 Гб интернета и 200 минут. Но и то, и другое можно увеличить в зависимости от необходимого объема. Тариф действует как для старых, так и для новых пользователей. Платить по таким ценам за тариф можно до 31 января 2022 года, после чего цена увеличится на 60%. "Акция действительно продлится до 31 января 2022 года и посвящена грядущим праздникам", - заявили в "билайне".

В пресс-службе "Мегафона" уточнили, что не планируют запускать новогодние тарифы, так как считают, что действующие тарифные планы покрывают потребности абонентов.

"МТС запустил ценовую войну, и другие стали на нее отвечать, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Подвох заключается в том, что это промо тарифы, предназначенные для новых пользователей. Скорее всего, условия потом изменятся".

Новогодние тарифы - это классический акционный вариант тарифа, стандартный маркетинговый прием привлечения абонентов, соглашается телеком-эксперт Алексей Бойко. "Синхронность вызвана тем, что как только "демпинговым" с виду тарифом начинает пользоваться один из участников рынка, другие участники рынка должны оперативно сделать ответные ходы, чтобы снизить возможную конверсию абонентов", - подчеркивает он.

Подвохи, безусловно, есть, необходимо вчитываться в детали каждого тарифа, например, может оказаться, что все "плюшки" касаются только домашнего региона, а в поездке или даже просто при звонках в другие регионы тариф выглядит совсем не таким привлекательным, продолжает эксперт. "И, конечно, основная их особенность - это акционный характер, такой тариф может "обратиться в тыкву" если не с 12-м ударом курантов, то в любое время, когда оператор сочтет это целесообразным", - утверждает Бойко.

"Появление таких тарифов - это признак острой борьбы за рынок и нас ждет снижение цен, что непривычно в наши времена. Расплатой станет замедление развития сотовых сетей. Боюсь не только 5G задержится, но и качество обслуживания текущих может упасть", - считает ИТ-специалист Александр Баулин.

Руководитель агентства Content-review Сергей Половников утверждает, что появление таких тарифов связано с желанием сотовых операторов "подтянуть" годовые показатели.