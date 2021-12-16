Новости

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности 13:27
В Подмосковье приняли закон о бесплатной земле для фермеров 13:22
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года 13:22
Песков рассказал о перспективах контактов Путина и Зеленского 13:22
В Казани внедрили оплату проезда через мобильное приложение 13:22
Песков заявил о надежде на диалог Путина и Шольца 13:21
Нападающий "Вашингтона" Кузнецов не сыграет на Олимпиаде-2022 13:21
Расширен перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями 13:15
Удаленные медосмотры водителей могут разрешить в следующем году 13:14
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска 12:59
Дума приняла закон об объединении Фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков 12:57
В Удмуртии экс-сотрудника оборонного завода предостерегли от госизмены 12:57
Резиденты ОЭЗ заплатили в бюджет 229 млрд рублей 12:54
Суд наложил на Twitter и Meta многомиллионные штрафы 12:45
Президент Беларуси расставил точки в вопросе работы НКО 12:44
В 2022-2023 годах будет отремонтировано три тысячи школ 12:37
Извержение на Канарах признают прекратившимся к Рождеству 12:32
Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви 12:32
В Ростовской области сняли запрет на развлекательные мероприятия 12:29
Петербург получил главную туристическую премию мира 12:28
Японский космический турист хочет вернуть с МКС ракетки для бадминтона 12:25
QR-код в профильном законопроекте могут назвать по-другому 12:24
Первую запись на сайте "Википедии" продали за 750 тысяч долларов 12:21
В России появился новый вид мошенничества с использованием колл-центров 12:11
В США объявили награду за информацию о сыновьях наркобарона "Эль Чапо" 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

Суд наложил на Twitter и Meta многомиллионные штрафы

Текст: Иван Егоров

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы вынес в четверг два очередных решения об административных правонарушениях со стороны соцсети Twitter.

Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, Twitter был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации, и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех и семи миллионов рублей.

Кроме того, мировой суд рассмотрел еще три административных протокола Роскомнадзора в отношении Meta (новое название Facebook). Соцсети назначено два штрафа по пять миллионов и один в размере трех млн.

Позднее в четверг рассмотрят протоколы в отношении TikTok и Telegram.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии Facebook

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Захарова назвала "карикатурой" поддержку демократии на Западе
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
В Белом море провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"
Почему начали процветать треш-блоги
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов