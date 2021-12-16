Суд наложил на Twitter и Meta многомиллионные штрафы

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы вынес в четверг два очередных решения об административных правонарушениях со стороны соцсети Twitter.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, Twitter был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации, и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех и семи миллионов рублей.

Кроме того, мировой суд рассмотрел еще три административных протокола Роскомнадзора в отношении Meta (новое название Facebook). Соцсети назначено два штрафа по пять миллионов и один в размере трех млн.

Позднее в четверг рассмотрят протоколы в отношении TikTok и Telegram.