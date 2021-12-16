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16.12.2021 16:46
Рубрика: Власть

Судебные приставы смогут узнавать в сотовых компаниях номера должников

Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства. Как сообщил заместитель председателя комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества, новые правила разрешают в том числе запрашивать судебным приставам в сотовых компанию информацию о номерах телефонов должников.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Приставы, в том числе, смогут оперативно получать от операторов связи информацию, необходимую для связи со сторонами исполнительного производства. На сегодня такая возможность законодательством не предусмотрена, по этому приставам-исполнителям зачастую месяцами приходится отправлять запросы только для того, чтобы узнать телефонный номер должника или взыскателя", - рассказал он.

Фото: iStock
Почему информация о долгах не сразу уходит из базы данных приставов

По его словам, основная цель принятого закона, это минимизация негативных последствий человеческого фактора в исполнительном производстве, в том числе путем создания оптимальных правовых механизмов для успешного функционирования суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

"Стоит отметить, что законопроект содержит целый ряд положений, которые способны устранить давние проблемы исполнительных производств и сократить их сроки, - говорит Дмитрий Липин. - В том числе исключить случаи, когда в рамках исполнительного производства деньги ошибочно списываются не со счетов фактических должников, а со счетов их однофамильцев. Для этого законопроект предусматривает дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией".

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