Судебные приставы смогут узнавать в сотовых компаниях номера должников

"Приставы, в том числе, смогут оперативно получать от операторов связи информацию, необходимую для связи со сторонами исполнительного производства. На сегодня такая возможность законодательством не предусмотрена, по этому приставам-исполнителям зачастую месяцами приходится отправлять запросы только для того, чтобы узнать телефонный номер должника или взыскателя", - рассказал он.

По его словам, основная цель принятого закона, это минимизация негативных последствий человеческого фактора в исполнительном производстве, в том числе путем создания оптимальных правовых механизмов для успешного функционирования суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

"Стоит отметить, что законопроект содержит целый ряд положений, которые способны устранить давние проблемы исполнительных производств и сократить их сроки, - говорит Дмитрий Липин. - В том числе исключить случаи, когда в рамках исполнительного производства деньги ошибочно списываются не со счетов фактических должников, а со счетов их однофамильцев. Для этого законопроект предусматривает дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией".