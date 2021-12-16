Главной особенностью повышения цифровой технологичности легкой промышленности становится кастомизация.

Сегодня модернизация отрасли затрагивает всю цепочку производства, включая цифровизацию складского учета сырья и готовых изделий, цифровой раскройный комплекс и цифровые швейные системы. Это сказывается на снижении производственных затрат и зависимости от человеческого фактора, увеличении скорости производства, оптимизации складских запасов. Все это повышает привлекательность производства для инвестирования.

На процесс цифровизации отрасли в немалой степени влияет сам креативный характер индустрии, которая выстраивается с учетом запросов потребителей и базовых трендов. Как рассказала партнер аналитического агентства "Нетнография" Татьяна Касимова, за время ковида выросли рыночная неопределенность и чувствительность покупателей к цене. Кроме того, на фоне повышения интереса к национальному продукту происходит глобальный переход от модели потребления к новой модели - владению. "Современный покупатель хочет удовлетворять потребности не просто в красоте, а в удобстве, передавать одежду далее, ответственно относится к покупкам. Одежда должна отвечать его внутренним ценностям, куда входят ЗОЖ, внимание к себе и окружающей среде. Сегодня моду определяют принципы устойчивого развития. Fast Fashion перестает быть иконой стиля. И еще одно направление, которое с каждым годом только усиливается, - это технологичность и цифровизация.

Если раньше мы говорили о технологичности по отношению к предприятию или цифровой трансформации потребления в отношении медиапотребления - его переход в онлайн и социальные сети, то сейчас появляется понятие "фиджитал", когда стирается граница между цифровым и реальным миром и люди хотят носить эту "цифру" буквально на себе, даже в виде принта с интересной историей", - отмечает Татьяна Касимова.

Заглянуть в будущее индустрии позволяет прогноз экспертов "Делойта", предложивших несколько сценариев развития fashion ритейла до 2030 года. Главными из них станут рост спроса на уникальный продукт с индивидуальной настройкой стиля и кроя одежды и исключительный выбор потребителя в сторону полностью индивидуальной одежды. "Если мы сейчас не трансформируем свои бизнес-процессы, то окажемся даже не позади паровоза, а вообще покинем эти рельсы. Если раньше все говорили, что цифровизация важна для отрасли и позволит компаниям развиваться, то сегодня изменения в экологическом укладе добавляют цифровизации дополнительное ускорение. У нас появляется понятие перехода на новый технологический уклад в новой экологической реальности. И при этом вопросы циркулярной экономики, вторичной переработки тоже включаются в эту реальность", - подчеркнула представитель агентства "Нетнография".

Одежда человека должна отвечать его внутренним ценностям, куда входят здоровый образ жизни, внимание к себе и окружающей среде

Ответы на современные вызовы для модной индустрии готовы предложить отечественные и зарубежные разработчики цифровых и информационных систем, представленных основными направлениями САПР и 3D-технологий трехмерной печати швейных изделий. Например, на рынке программных продуктов представлено большое количество систем автоматизированного проектирования одежды. Опыт использования одной из таких систем агентства "Нетнография". "Грация" в Ивановской государственной текстильной академии показывает большой интерес к возможностям новейших технологий у будущих специалистов отрасли.

Такая система отвечает потребностям швейного производства в индивидуализации выпускаемых изделий и гибкой настройки под потребителя.

Проектировщику достаточно отдать команды о видах расчетов и графических действиях для построения конструкции. Все команды строчка за строчкой записываются в виде алгоритма построения. По мере последовательной записи алгоритма развивается и наращивается чертеж. По однажды отработанному алгоритму система автоматически, за несколько минут вычертит лекала деталей для всех типовых фигур, выдаст таблицу контрольных измерений изделий, выполнит раскладку деталей на ткани и определит расход материала на каждое изделие.

Такие системы работают с любыми видами швейных изделий: пальто, платья, брюки, юбки, сорочки, головные уборы, корсетные изделия и т.д. Но главное их достоинство заключается в открытости. По мере работы наращиваются технологические возможности системы и ее потенциал. А все замыслы проектировщик может реализовать самостоятельно, без участия программистов.

В масштабах всей индустрии легпрома согласно экспертным оценкам ускорить технологический прорыв поможет создание отраслевых платформ и сервисов. Как отметил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров: "Изменившийся спрос на одежду, спортивный, здоровый образ жизни, экологические требования к легкой промышленности заставляют нас переориентироваться уже сейчас. Главная стратегия и задача сегодня - выстраивание сквозных цепочек".

По его словам, на сегодня отдельные подотрасли, программы, проекты и предприятия не выступают единым фронтом. "У нас должны возникать экспертные центры, чтобы выстроить приоритеты", - считает представитель ведомства. Технологической основой создания подобной площадки может выступить отраслевая площадка, объединяющая производителей, дистрибьютеров и оптовых покупателей в одном месте. Такой проект уже разворачивается при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. В планах - оцифровать и привести к общему стандарту каталоги продукции всех участников отрасли (от сырьевиков до фабрик с готовой продукцией) и собрать их в единый оптовый маркетплейс. Это позволит любой компании осуществить цифровую трансформацию своего бизнеса без дополнительных затрат на разработку.

В целом, как считает эксперт по продвижению в социальных сетях Fashion Consulting Group Екатерина Дивеева, технологический контекст развития fashion индустрии становится основным. "На рынке появляются цифровые пионеры, в чью пользу происходит трансформация и передел рынка. С одной стороны, идет смена поколений компаний, - опытных крупных игроков теснят молодые гибкие конкуренты. С другой стороны, введение обязательной маркировки нацелено на сокращение серого рынка, с модного рынка уходят контрафактные нетехнологичные игроки", - констатирует она.

Таким образом, изменения, которые будут происходить в отрасли в ближайшее время, направлены на встраивание цифровых технологий во все цепочки создания добавленной стоимости, от дизайна, производителей сырья и волокон, до ритейла и переработки. А сами технологии позволят гибко и оперативно отвечать на запросы потребителя и его вовлеченность в глобальные тренды устойчивого развития.