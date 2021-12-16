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Телеканал History запускает сразу три шоу о еде

Новости
    16.12.2021, 15:08
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости

Телеканал History запускает в этом месяце сразу три новых документальных сериала о еде, которые будут выходить в последние три дня недели в 23:00.

Пятничными вечерами можно будет ознакомиться с проектом "Современные чудеса. Еда", рассказывающим о процессе производства еды на массовом рынке и о том, как появляются бренды. По субботам - "Война газировок", посвящённая эпичной войне производителей Coca-Cola и Pepsi-Cola. Воскресную программу завершает новый сезон "Еды, на которой строится мир", повествующий о становлении таких знаменитых компаниях, как Oreo, Cheetos и другие.

Документальные сериалы о пищевой промышленности, впрочем, не единственная декабрьская премьера: есть ещё "Подземные города", чьё название говорит само за себя. Выходящий по средам сериал повествует о спрятанных под землю и исчезнувших со временем местах, хранящих захватывающие и порой мистические истории.

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