Телеканал History запускает сразу три шоу о еде

Телеканал History запускает в этом месяце сразу три новых документальных сериала о еде, которые будут выходить в последние три дня недели в 23:00.

Пятничными вечерами можно будет ознакомиться с проектом "Современные чудеса. Еда", рассказывающим о процессе производства еды на массовом рынке и о том, как появляются бренды. По субботам - "Война газировок", посвящённая эпичной войне производителей Coca-Cola и Pepsi-Cola. Воскресную программу завершает новый сезон "Еды, на которой строится мир", повествующий о становлении таких знаменитых компаниях, как Oreo, Cheetos и другие.

Документальные сериалы о пищевой промышленности, впрочем, не единственная декабрьская премьера: есть ещё "Подземные города", чьё название говорит само за себя. Выходящий по средам сериал повествует о спрятанных под землю и исчезнувших со временем местах, хранящих захватывающие и порой мистические истории.