TikTok вновь оштрафован за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района в четверг оштрафовал компанию TikTok на 4 млн рублей. Основанием стали два протокола, оформленные по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Общая сумма штрафа, наложенная на китайскую соцсеть за подобные правонарушения, составила таким образом 8,1 млн рублей.

Чуть ранее тот же суд оштрафовал американскую компанию Meta Platforms (бывший Facebook) на 13 миллионов рублей. Нарушения те же самые - неудаление запрещённого контента. На сегодняшний день общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Штрафы выписаны в том числе за неудаленные призывы к экстремизму и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах, размещенных в России.

Напомним, с февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, не удаливших посты с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.