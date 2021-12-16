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16.12.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

TikTok вновь оштрафован за неудаление запрещенного контента

Текст: Иван Петров
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мировой суд Таганского района в четверг оштрафовал компанию TikTok на 4 млн рублей. Основанием стали два протокола, оформленные по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Общая сумма штрафа, наложенная на китайскую соцсеть за подобные правонарушения, составила таким образом 8,1 млн рублей.

"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент

Чуть ранее тот же суд оштрафовал американскую компанию Meta Platforms (бывший Facebook) на 13 миллионов рублей. Нарушения те же самые - неудаление запрещённого контента. На сегодняшний день общая сумма штрафов Meta Platforms выросла до 106 миллионов рублей. Штрафы выписаны в том числе за неудаленные призывы к экстремизму и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах, размещенных в России.

Напомним, с февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, не удаливших посты с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции

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