Тора Берч ушла от семейки Аддамс, сцены с ее участием переснимут

Неприятное сообщение для поклонников симпатичной американской актрисы Торы Берч. 39-летняя Берч, у которой уже крайне давно не было громких проектов, покинула многообещающий сериал Тима Бёртона "Уэнсдей" - сиквел-спин-офф "Семейки Аддамс".

Как передает Deadline, ссылаясь на источник, Тора, большая часть сцен с участием которой была отснята, выбыла из шоу и улетела из Румынии, где идут работы над сериалом, в США. Произошло это по неким личным причинам. Известно, что артистка к трудам над "Уэнсдэй" возвращаться не планирует.

У Берч в сериале была важная второплановая роль Тамары Новак, надзирательницы академии Nevermore, где обучается повзрослевшая Уэнсдей Аддамс. По данным инсайдера, теперь все сцены с участием Берч могут быть пересняты. Хотя пока не исключен вариант, что их оставят, добавив в каст нового персонажа, который далее заменит героиню Торы - в случае продления шоу на второй сезон.

Точной даты релиза у "Уэнсдей" всё еще нет. Премьера обещана на следующий год.

Тора Берч родилась в 1982-м в семье актеров "кино для взрослых" (оба родителя снялись в "Глубокой глотке"). Имя девочке почерпнули из скандинавской мифологии. Самые известные проекты - "Красота по-американски", "Призрачный мир", молодежный триллер с твистами "Яма". Из последних работ - Гамма в "Ходячих мертвецах".

Ранее сообщалось, что к касту "Уэнсдей" присоединилась "Бриенна Тарт" - Гвендолин Кристи.