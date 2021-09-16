"Бриенна" из "Игры престолов" сыграет в спин-оффе "Семейки Аддамс"

Очередное нажористое пополнение в касте готично-детективного сериала "Уэнсдэй", продолжения-спин-оффа "Семейки Аддамс".

Как передает Variety, к телепрограмме присоединилась 42-летняя британская актриса Гвендолин Кристи.

Барышню эту, рост которой, кстати, без малого два метра, мы знаем по ролям Бриенны Тарт в "Игре престолов" и капитана Фазмы в "Звездных войнах".

В текущем же шоу, которым занимается сам Тим Бёртон, у Кристи будет роль давней соперницы Мортиши Аддамс Ларисы, ее бывшей одноклассницы, а ныне - директрисы ее дочери. Воплощение образа Мортиши - на совести Кэтрин Зэты-Джонс.

Гомеса сыграет пуэрториканец Луис Гусман. Главную героиню - Дженна Ортега. По сюжету повзрослевшей и поступившей в академию "Невермор" Уэнсдэй предстоит научиться контролировать свои пробившиеся сверхспособности, расследовать череду загадочных убийств и выведать тайну, довлеющую над ее семьей вот уж как четверть века.

Пока заявлены восемь эпизодов. Дат еще нет.