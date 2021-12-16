Третьяковка создаст новое пространство для своего проекта "Лучше вместе"

Инклюзивный проект "Лучше вместе", который Третьяковская галерея ведет с 2013 года, получит обновленное пространство - его планируют открыть в Малом Толмачевском переулке.

Сейчас в творческих мастерских музея занимаются 44 ребенка с инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна и аутизмом, а новые возможности позволят принимать до 40 человек за одну неделю.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что возрастной диапазон программы довольно широк - это не только дети, но и взрослые до 44 лет.

- Это очень сложная работа. Сначала - занятия в мастерских, предваряющие приход в Третьяковскую галерею, на них из ребят "вытаскивается" удивительная креативность, свойственная им. Потом - занятия в залах музея, выставка работ. При этом мы понимаем, что 44 человека - это очень мало, и мы должны превратить наше пространство в такое место, где особенные люди могут находится помногу - ведь их жизнь за пределами дома, как правило, очень ограничена, - отметила она.

По словам Зельфиры Трегуловой, в центре будет обновлена вся техническая начинка, создана зона для отдыха и даже перекуса после занятий.

- Многие родители говорят нам, что Третьяковская галерея - единственное место, где жизнь их детей обретает смысл. Мы ведь к этому и стремимся: чтобы ребята проживали наполненную, насыщенную жизнь. Именно поэтому после того, как пятилетние курсы окончены, наши студенты могут и дальше приходить и помогать нам в работе, - подчеркнула глава Третьяковки.

Проект реализуют с помощью гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. Он поможет и Эрмитажу - но уже с прорывными цифровыми проектами.

- "Цифру" надо гуманизировать, но эта гуманизация сталкивается с проблемами. Над ними мы сейчас и работаем, - поделился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он рассказал о проекте "Небесный Эрмитаж" - резервной копии музея, создаваемой в облачном хранилище, а еще о планах и дальше представлять искусство в цифровом формате NFT - недавно музей уже провел первый аукцион таких произведений, чем вызвал небывалый ажиотаж.

- Все это - схема, которая позволяет нам существовать в новой реальности и финансово развивать музей, - подытожил Пиотровский.