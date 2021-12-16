Третьяковка создаст новое пространство для своего проекта "Лучше вместе"

Новости

Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года 14:21
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам 13:52
Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон" 13:50
В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили 13:47
Мишустин: Программа соцгазификации улучшит условия в 3 млн частных домов 13:45
Каждый пятый россиянин сталкивался с нелегальным алкоголем 13:45
Лукашенко призвал отстраивать новую Беларусь 13:44
В Подмосковье ввели новые льготы на проезд в общественном транспорте 13:38
Чубайс предрек появление в России ранее не существовавших отраслей 13:36
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву 13:34
СК начал проверку после столкновения самолета с машиной в Шереметьево 13:31
Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 14:24
Рубрика: Культура

Третьяковка создаст новое пространство для своего проекта "Лучше вместе"

Текст: Инга Бугулова
Инклюзивный проект "Лучше вместе", который Третьяковская галерея ведет с 2013 года, получит обновленное пространство - его планируют открыть в Малом Толмачевском переулке.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Сейчас в творческих мастерских музея занимаются 44 ребенка с инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна и аутизмом, а новые возможности позволят принимать до 40 человек за одну неделю.

Фото: Пресс-служба Эрмитажа
Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина открыли крупные инклюзивные проекты

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что возрастной диапазон программы довольно широк - это не только дети, но и взрослые до 44 лет.

- Это очень сложная работа. Сначала - занятия в мастерских, предваряющие приход в Третьяковскую галерею, на них из ребят "вытаскивается" удивительная креативность, свойственная им. Потом - занятия в залах музея, выставка работ. При этом мы понимаем, что 44 человека - это очень мало, и мы должны превратить наше пространство в такое место, где особенные люди могут находится помногу - ведь их жизнь за пределами дома, как правило, очень ограничена, - отметила она.

По словам Зельфиры Трегуловой, в центре будет обновлена вся техническая начинка, создана зона для отдыха и даже перекуса после занятий.

- Многие родители говорят нам, что Третьяковская галерея - единственное место, где жизнь их детей обретает смысл. Мы ведь к этому и стремимся: чтобы ребята проживали наполненную, насыщенную жизнь. Именно поэтому после того, как пятилетние курсы окончены, наши студенты могут и дальше приходить и помогать нам в работе, - подчеркнула глава Третьяковки.

Проект реализуют с помощью гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. Он поможет и Эрмитажу - но уже с прорывными цифровыми проектами.

- "Цифру" надо гуманизировать, но эта гуманизация сталкивается с проблемами. Над ними мы сейчас и работаем, - поделился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он рассказал о проекте "Небесный Эрмитаж" - резервной копии музея, создаваемой в облачном хранилище, а еще о планах и дальше представлять искусство в цифровом формате NFT - недавно музей уже провел первый аукцион таких произведений, чем вызвал небывалый ажиотаж.

- Все это - схема, которая позволяет нам существовать в новой реальности и финансово развивать музей, - подытожил Пиотровский.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Образование

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах