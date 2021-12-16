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16.12.2021 22:48
Рубрика: В мире

Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире

Текст: Максим Макарычев

Ученые предупредили, что антарктический шельфовый ледник Туэйтс может треснуть и распасться. Это в свою очередь приведет к тому, что ледник размером с Флориду сползет в океан и поднимет уровень моря минимум на шестьдесят сантиметров. В итоге, по словам Эрин Петтит, профессора университета штата Орегон, которая изучает динамику ледников и ледникового покрова, к 2031 году может произойти драматическая цепная реакция во льдах.

Фото: ESA/ATG medialab
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Новое исследование, которое Петтит представила на встрече Американского геофизического общества, предполагает, что окончательное обрушение шельфового ледника может произойти "всего за 5 лет" и ознаменовать начало конца ледника Туэйтс. По данным Британской антарктической службы, на Туэйтс приходится четыре процента годового повышения уровня мирового океана. Но если ледник рухнет, уровень воды может вырасти на 25 процентов, считают ученые. В этом случае вся вода в леднике Туэйтс поднимет уровень моря на 60 сантиметров, но, если его обрушение приведет к падению близлежащих к нему ледников, глобальный уровень моря может подняться на три метра.

В 2019 году ученые обнаружили под ледником полость длиной почти десять километров и глубиной около трехсот метров. Это означает, что Туэйтс уже потерял 14 миллиардов тонн льда, сообщает NBC News. Два года назад исследователи сравнили аэрофотоснимки Антарктиды, сделанные в 1970-х годах, с текущими данными радаров, которые показали, что Туэйтс тает намного быстрее, чем полагали ученые.

В мире Антарктида Общество Природа Климат на Земле

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