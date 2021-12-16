Ученые узнали, какая приятная специя снижает уровень сахара в крови

Эндокринологи выяснили, что популярная специя, которая есть буквально на каждой кухне, может помочь людям с диабетом второго типа нормализовать уровень сахара в крови.

Как пишет Daily Express, ежедневное употребление одного-шести граммов корицы снизит уровень глюкозы и холестерина.

Это было доказано в ходе исследования. Группа исследуемых пациентов ежедневно принимала по грамму корицы. При регулярном потреблении пряности уровень глюкозы снижался на 18-29 процентов. При этом пряность улучшает транспортировку глюкозы в клетки. Известно, что при сахарном диабете второго типа глюкоза не поступает в клетки, и поэтому накапливается в крови. А за счет повышения чувствительности к инсулину корица способствует поступление глюкозы в клетки. Тем не менее, прежде, чем предпринимать какие-либо решения о лечении, стоит посоветоваться с врачом.