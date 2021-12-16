Удаленные медосмотры водителей могут разрешить в следующем году

Планируется, что организуют их из специально созданных центров, для обследования будут использоваться специальные гаджеты. Сегодня в России зарегистрировано уже 15 медизделий, которые позволяют контролировать здоровье пациента на расстоянии. С помощью них фельдшер удаленно проведет визуальный осмотр человека, померяет ему давление, температуру тела, пульс, для выявления признаков опьянения будут использоваться одновременно алкотестер, видеокамера, тонометр. Все полученные результаты останутся на сервере как доказательство, что обследование проведено должным образом.

По данным аналитиков компании Atlas Delivery (исследование в сфере транспортной логистики), сегодня ежедневные осмотры должны проходить не менее семи млн водителей (именно столько их официально работает в организациях по трудовым договорам). Для этого нужны сотни тысяч фельдшеров, но их в таком количестве в стране просто нет. К тому же держать такого специалиста в штате небольшим предприятиям невыгодно, поэтому нередко в них медосмотры становятся фиктивными.

Директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов обратил внимание, что пилот будет запущен в рамках экспериментального режима "цифровые песочницы". Если он окажется удачным, то дистанционные медосмотры водителей станут традиционными, но для этого потребуется принятие отдельного закона.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев подчеркнул, что телемедицинские консультации и удаленные приемы врача - сегодня уже не редкость. Особенно они стали востребованы в период пандемии. Например, в 2020 году 1,7 млн россиян, заболевших коронавирусом, наблюдались врачами дистанционно.

Ранее в Минэкономразвития предложили предоставить возможность врачам ставить диагноз онлайн. Пилотный проект также должен заработать в следующем году. В ведомстве считают, что нововведение повысит скорость назначения лечения и оказания помощи пациентам, к тому же во время пандемии людям не придется лишний раз посещать клинику. Эксперимент планируют растянуть на три года. Диагностировать удаленно можно будет не каждое заболевание. По-прежнему без очного визита нельзя подтверждать туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные новообразования, а также некоторые другие заболевания, которые включены в перечень социально значимых или представляют опасность для окружающих. Исключение - коронавирус.