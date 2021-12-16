В 2022-2023 годах будет отремонтировано три тысячи школ

Минпросвещения проводит первый Всероссийский родительский форум, который посвящен вопросам капитального ремонта школ.

Напомним, с 2022 года стартует масштабная программа по капремонту, которая охватит более 7 тысяч зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года.

Ранее президент России на оперативном совещании с членами правительства отметил важность участия родителей в школьной жизни, в том числе в вопросах капитального ремонта.

- Важно, чтобы в приемке отремонтированных школ обязательно участвовали управляющие советы, чтобы был общественный контроль, - сказал на форуме министр просвещения Сергей Кравцов. - До конца года выйдет постановление правительства по этому проекту, все бюджеты регионов уже утверждены.

По словам Кравцова, за два следующих года капитальный ремонт должны сделать не менее чем в трех тысячах школ России.

- Объем работ беспрецедентный, уже с января должны быть объявлены конкурсы, проработан вопрос с подвозом детей в другие школы на время ремонта, причем так, чтобы образовательный процесс не нарушался, - подчеркнул министр.

К разработке дизайнерских решений обязательно нужно привлекать и школьников, и учителей, и родителей. Проект должен быть максимально открытым.