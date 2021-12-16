В 2022 году объемы строительства многоэтажек могут снизиться

После всплеска объемов строительства в нынешнем году показатели могут существенно снизиться в следующем году. Об этом сказал на парламентских слушаниях о жилищном строительстве в Совете Федерации зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства Кирилл Холопик.

В этом году, по-видимому, будет поставлен исторический рекорд по вводу жилья, отметил Холопик: ожидается, что появится более 50 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Однако в следующем году, исходя из имеющихся данных, может быть введено лишь 36 млн кв. м многоэтажек, отметил он. Увеличить показатели 2022 года может тенденция к ускорению строительства. Многие застройщики устанавливали сроки ввода в эксплуатацию с запасом и сейчас зачастую сдают дома на 3-6 месяцев раньше срока.

Для стабильного увеличения объемов ввода необходимо увеличение объемов продаж жилья в новостройках, считает Холопик. Чтобы достичь планки в возведение 120 млн кв. м жилья в год нужно поднять объемы продаж по договорам долевого участия с нынешних 35-40 млн кв. м до 70 млн. Рост объемов продаж, по его мнению, "автоматически" повысит интерес застройщиков, объемы строительства и, соответственно, ввод жилья.