В будущем году в России стартует новый федеральный проект для средних профессиональных учебных заведений (колледжей и техникумов) - "Профессионалитет".

Цель федерального проекта, разработанного Минпросвещения, - быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Иными словами, обеспечить страну рабочими руками, компетентными кадрами среднего звена. Это один из этапов проводимой реструктуризации системы среднего профессионального образования (СПО).

По мнению экспертов, "Профессионалитет" - это новый уровень СПО, практически гарантирующий трудоустройство. Согласно планам Минпросвещения, сроки обучения тех, кто предпочтет рабочую профессию, могут сократиться до двух лет, а нацеленные на более технологичную специальность - до трех (сегодня студенты в ссузах учатся четыре года). По словам главы ведомства Сергея Кравцова, образовательные технологии и производства сегодня развиваются такими темпами, что нужные навыки молодому человеку можно привить довольно быстро.

Под новые образовательные стандарты с сокращенными сроками обучения подпадут множество профессий и специальностей из железнодорожной, фармацевтической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, атомной промышленности, металлургии, сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности.

Для легпрома, в котором задействовано более 20 тысяч предприятий и почти 300 тысяч человек, это крайне актуально, считает директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова: "Общество и бизнес быстро меняются, время требует новых профессий. Точнее старых, но "звучащих" по-новому в соответствии с современными запросами. Сегодня нужны профессионалы с широким спектром знаний, которые могут легко адаптироваться под постоянные изменения. Программа "Профессионалитет" разрабатывается совместно с крупными производителями, способными четко определить компетенции необходимых специалистов. А практическая направленность обучения даст будущим работникам легкой промышленности все самые необходимые знания и навыки всего за два года и предоставит гарантированные рабочие места".

Проект "Профессионалитет" поможет снизить кадровый голод в легкой промышленности

Один из главных минусов существующей сегодня системы подготовки кадров среднего звена, по мнению президента Палаты Текстиля и Моды, педагога ГБНОУ Академия Цифровых Технологий Светланы Мельниченко, - это отсутствие связи между образованием и требованием предприятий. "Сегодня на предприятия приходят специалисты, которые не могут работать на современном швейном оборудовании, не владеющие знаниями и навыками работы в современных САПР (система автоматизированного проектирования). А конструктор или дизайнер, работающий на бумаге, это уже вчерашний день".

И "Профессионалитет" поможет снизить кадровый голод в отрасли, причем не только в отношении специалистов цифрового профиля, но и тех, кто воплощает дизайнерские идеи в текстиле и коже. Дефицит кадров на предприятиях легпрома испытывают 38 регионов страны: в этом году это почти 8 тысяч человек. К 2030 году потребность в кадрах возрастет до 60 тысяч. В частности, по швеям - до 36 тысяч, ткачам - 2,3 тысячи, обувщикам - 1,7 тысячи и т.д.

Программа предполагает создание в регионах образовательных кластеров (или центров отраслевых компетенций) на основе партнерства промышленных предприятий и учреждений среднего профессионального образования и подготовку будущих специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров в рамках модернизации материально-технической базы колледжей, повышения уровня квалификации преподавательского состава, пересмотра образовательных программ и учебных планов. Финансирование кластеров ведется из трех источников: со стороны предприятий-партнеров, а также федерального и региональных бюджетов.

К 2024 году "Профессионалитет" затронет 350 тысяч студентов российских колледжей

И сейчас на основе опорных колледжей и крупных предприятий легпрома при поддержке минпросвещения, минпромторга и региональных властей сформированы и с 2022 года запускаются первые шесть пилотных площадок "Профессионалитета" в пяти регионах страны (Ивановская, Владимирская, Нижегородская области, Алтайский край, Санкт-Петербург).

При этом в Ивановской области, являющейся флагманом отечественной легкой промышленности, созданы сразу две пилотных площадки: в Иваново и в Шуе. Тринадцать предприятий региона стали индустриальными партнерами проекта. Ожидаемый эффект от 6 пилотных площадок (кластеров) в 5 регионах - выпуск 865 специалистов отрасли по заказу предприятий.

Площадка в Северной столице "ПромТехДизайн-КТМУ" ориентирована на производство обуви и базируется на двух учебных заведениях - Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна и Колледже технологии, моделирования и управления - и трех предприятиях-партнерах: ПТК "Модерам", Фабрика нестандартной обуви "Меркурий" и компания "Первый шаг". Модернизация колледжа (ремонт учебно-производственных помещений и общежитий, закупка оборудования, инструментов и ПО, создание современных образовательных пространств с цифровыми компетенциями) обойдется в 117 миллионов рублей. Образовательный кластер будет выпускать 345 специалистов, подготовленных по четырем программам, ежегодно.

В Ивановской области, как мы уже говорили, создаются две пилотных площадки: в Иваново и Шуе. Основа расположенного в столице региона образовательно-производственного кластера - Ивановский политехнический колледж и шесть индустриальных партнеров (опорный партнер - "Орма Групп"). Шуйский многопрофильный колледж и ХБК "Шуйские ситцы" стали ядром кластера, соответственно, в Шуе. Опорного индустриального партнера - "Шуйские ситцы" - поддерживают еще шесть местных предприятий. Бизнесу и образовательным учреждениям области вместе предстоит повысить интерес молодежи к работе на предприятиях легпрома, внедрить дуальное и целевое обучение, укреплять сетевое взаимодействие образовательных и производственных организаций. По семи программам обучения колледжи станут выпускать более 300 специалистов ткацкого и швейного производства каждый год. В модернизацию СПО легпрома области планируется вложить не менее 230 миллионов рублей.

"Профессионалитет" ориентирован на развитие дуального образования и включает в себя пилотные колледжи. Их по стране будет задействовано 70. И мы гордимся, что Шуйский многопрофильный колледж одобрен Минпросвещения и Минпромторгом и получит на модернизацию материально-технической базы и ремонт учебных помещений 100 миллионов рублей. Эта материально-техническая база будет использована для развития навыков учащихся, соответствующих современным запросам бизнеса, - говорит гендиректор ХБК "Шуйские ситцы" Анна Богаделина. - Мы, как опорное предприятие, будем активно взаимодействовать с колледжем и уже сейчас составили совместно перечень материально-технической базы, которая соответствует реальным требованиям экономики.

Технологический процесс не стоит на месте, развивается и, конечно же, обязательно нужно совершенствовать и материально-техническую базу колледжей, где будут учиться молодые ребята. В дуальном образовании больше внимания уделяется практике, но не упускаются и общеобразовательные предметы. В рамках программы дуального образования мы должны будем выполнить очень серьезный целевой показатель - трудоустройство 85 процентов учащихся по специальности. Поэтому будем вовлекать как можно больше предприятий, компаний. В этом проекте заинтересованы абсолютно все участники реального сектора экономики".

Напомним, что федеральный проект "Профессионалитет", стартующий в пилотных регионах с сентября 2022-го и рассчитанный на два года, - своего рода эксперимент. И в случае благоприятного результата будет растиражирован на остальные образовательные учреждения СПО, готовящие специалистов для легпрома (всего в 80 регионах России их 365).

Если же брать все отрасли экономики, которых коснется новая программа, то в 2022 году она охватит около 150 тысяч студентов колледжей. При этом в стране создадут более 70 кластеров, которые объединят колледжи и предприятия по отраслевому принципу. А к 2024 году "Профессионалитет" затронет уже 350 тысяч студентов колледжей.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова