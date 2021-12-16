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16.12.2021 09:51
Рубрика: Власть

Что остается за кадром

В пилотных регионах запускают уникальную программу подготовки специалистов
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8637)
В будущем году в России стартует новый федеральный проект для средних профессиональных учебных заведений (колледжей и техникумов) - "Профессионалитет".
По новой программе практическому обучению студентов будет отводиться больше времени. Фото: Photoxpress По новой программе практическому обучению студентов будет отводиться больше времени. Фото: Photoxpress
По новой программе практическому обучению студентов будет отводиться больше времени. Фото: Photoxpress

Цель федерального проекта, разработанного Минпросвещения, - быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Иными словами, обеспечить страну рабочими руками, компетентными кадрами среднего звена. Это один из этапов проводимой реструктуризации системы среднего профессионального образования (СПО).

Фото: Агенство "Москва"
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По мнению экспертов, "Профессионалитет" - это новый уровень СПО, практически гарантирующий трудоустройство. Согласно планам Минпросвещения, сроки обучения тех, кто предпочтет рабочую профессию, могут сократиться до двух лет, а нацеленные на более технологичную специальность - до трех (сегодня студенты в ссузах учатся четыре года). По словам главы ведомства Сергея Кравцова, образовательные технологии и производства сегодня развиваются такими темпами, что нужные навыки молодому человеку можно привить довольно быстро.

Под новые образовательные стандарты с сокращенными сроками обучения подпадут множество профессий и специальностей из железнодорожной, фармацевтической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, атомной промышленности, металлургии, сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности.

Для легпрома, в котором задействовано более 20 тысяч предприятий и почти 300 тысяч человек, это крайне актуально, считает директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова: "Общество и бизнес быстро меняются, время требует новых профессий. Точнее старых, но "звучащих" по-новому в соответствии с современными запросами. Сегодня нужны профессионалы с широким спектром знаний, которые могут легко адаптироваться под постоянные изменения. Программа "Профессионалитет" разрабатывается совместно с крупными производителями, способными четко определить компетенции необходимых специалистов. А практическая направленность обучения даст будущим работникам легкой промышленности все самые необходимые знания и навыки всего за два года и предоставит гарантированные рабочие места".

Проект "Профессионалитет" поможет снизить кадровый голод в легкой промышленности

Один из главных минусов существующей сегодня системы подготовки кадров среднего звена, по мнению президента Палаты Текстиля и Моды, педагога ГБНОУ Академия Цифровых Технологий Светланы Мельниченко, - это отсутствие связи между образованием и требованием предприятий. "Сегодня на предприятия приходят специалисты, которые не могут работать на современном швейном оборудовании, не владеющие знаниями и навыками работы в современных САПР (система автоматизированного проектирования). А конструктор или дизайнер, работающий на бумаге, это уже вчерашний день".

И "Профессионалитет" поможет снизить кадровый голод в отрасли, причем не только в отношении специалистов цифрового профиля, но и тех, кто воплощает дизайнерские идеи в текстиле и коже. Дефицит кадров на предприятиях легпрома испытывают 38 регионов страны: в этом году это почти 8 тысяч человек. К 2030 году потребность в кадрах возрастет до 60 тысяч. В частности, по швеям - до 36 тысяч, ткачам - 2,3 тысячи, обувщикам - 1,7 тысячи и т.д.

Программа предполагает создание в регионах образовательных кластеров (или центров отраслевых компетенций) на основе партнерства промышленных предприятий и учреждений среднего профессионального образования и подготовку будущих специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров в рамках модернизации материально-технической базы колледжей, повышения уровня квалификации преподавательского состава, пересмотра образовательных программ и учебных планов. Финансирование кластеров ведется из трех источников: со стороны предприятий-партнеров, а также федерального и региональных бюджетов.

К 2024 году "Профессионалитет" затронет 350 тысяч студентов российских колледжей

И сейчас на основе опорных колледжей и крупных предприятий легпрома при поддержке минпросвещения, минпромторга и региональных властей сформированы и с 2022 года запускаются первые шесть пилотных площадок "Профессионалитета" в пяти регионах страны (Ивановская, Владимирская, Нижегородская области, Алтайский край, Санкт-Петербург).

При этом в Ивановской области, являющейся флагманом отечественной легкой промышленности, созданы сразу две пилотных площадки: в Иваново и в Шуе. Тринадцать предприятий региона стали индустриальными партнерами проекта. Ожидаемый эффект от 6 пилотных площадок (кластеров) в 5 регионах - выпуск 865 специалистов отрасли по заказу предприятий.

Площадка в Северной столице "ПромТехДизайн-КТМУ" ориентирована на производство обуви и базируется на двух учебных заведениях - Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна и Колледже технологии, моделирования и управления - и трех предприятиях-партнерах: ПТК "Модерам", Фабрика нестандартной обуви "Меркурий" и компания "Первый шаг". Модернизация колледжа (ремонт учебно-производственных помещений и общежитий, закупка оборудования, инструментов и ПО, создание современных образовательных пространств с цифровыми компетенциями) обойдется в 117 миллионов рублей. Образовательный кластер будет выпускать 345 специалистов, подготовленных по четырем программам, ежегодно.

В Ивановской области, как мы уже говорили, создаются две пилотных площадки: в Иваново и Шуе. Основа расположенного в столице региона образовательно-производственного кластера - Ивановский политехнический колледж и шесть индустриальных партнеров (опорный партнер - "Орма Групп"). Шуйский многопрофильный колледж и ХБК "Шуйские ситцы" стали ядром кластера, соответственно, в Шуе. Опорного индустриального партнера - "Шуйские ситцы" - поддерживают еще шесть местных предприятий. Бизнесу и образовательным учреждениям области вместе предстоит повысить интерес молодежи к работе на предприятиях легпрома, внедрить дуальное и целевое обучение, укреплять сетевое взаимодействие образовательных и производственных организаций. По семи программам обучения колледжи станут выпускать более 300 специалистов ткацкого и швейного производства каждый год. В модернизацию СПО легпрома области планируется вложить не менее 230 миллионов рублей.

"Профессионалитет" ориентирован на развитие дуального образования и включает в себя пилотные колледжи. Их по стране будет задействовано 70. И мы гордимся, что Шуйский многопрофильный колледж одобрен Минпросвещения и Минпромторгом и получит на модернизацию материально-технической базы и ремонт учебных помещений 100 миллионов рублей. Эта материально-техническая база будет использована для развития навыков учащихся, соответствующих современным запросам бизнеса, - говорит гендиректор ХБК "Шуйские ситцы" Анна Богаделина. - Мы, как опорное предприятие, будем активно взаимодействовать с колледжем и уже сейчас составили совместно перечень материально-технической базы, которая соответствует реальным требованиям экономики.

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Технологический процесс не стоит на месте, развивается и, конечно же, обязательно нужно совершенствовать и материально-техническую базу колледжей, где будут учиться молодые ребята. В дуальном образовании больше внимания уделяется практике, но не упускаются и общеобразовательные предметы. В рамках программы дуального образования мы должны будем выполнить очень серьезный целевой показатель - трудоустройство 85 процентов учащихся по специальности. Поэтому будем вовлекать как можно больше предприятий, компаний. В этом проекте заинтересованы абсолютно все участники реального сектора экономики".

Напомним, что федеральный проект "Профессионалитет", стартующий в пилотных регионах с сентября 2022-го и рассчитанный на два года, - своего рода эксперимент. И в случае благоприятного результата будет растиражирован на остальные образовательные учреждения СПО, готовящие специалистов для легпрома (всего в 80 регионах России их 365).

Если же брать все отрасли экономики, которых коснется новая программа, то в 2022 году она охватит около 150 тысяч студентов колледжей. При этом в стране создадут более 70 кластеров, которые объединят колледжи и предприятия по отраслевому принципу. А к 2024 году "Профессионалитет" затронет уже 350 тысяч студентов колледжей.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова

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