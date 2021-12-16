В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника

Пятеро детей погибли и еще несколько получили ранения на школьном празднике в австралийском штате Тасмания. Дети упали с высоты 10 метров после того, как прыгающий замок, в котором они находились, вместе с несколькими надувными шарами "зорб" был подхвачен сильным порывом ветра около 10 часов утра в четверг.

По словам премьер-министра Тасмании Питера Гутвайна, четверо детей остаются в больнице, трое находятся в критическом состоянии, а один - в тяжелом. Комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн сообщил журналистам, что среди жертв - два мальчика и две девочки из 6-го класса, которым было 11 и 12 лет. Когда произошел инцидент, ученики пятого и шестого классов праздновали свой последний день семестра в начальной школе Хиллкрест в Девонпорте, на северо-западе штата, уточняет 9 News. Полиция и службы экстренной помощи, в том числе два вертолета, прибыли на место происшествия в считанные минуты и начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Три отдельные онлайн-страницы по сбору средств, созданные для помощи семьям жертв, по состоянию на вечер четверга собрали более 250 тысяч долларов. Все деньги будут переданы школе и родительскому комитету для распределения среди пострадавших семей.