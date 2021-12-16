В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам

За текущий год Австрия пережила несколько локдаунов из-за коронавируса. Около 100 тысяч австрийцев перебиваются временным заработками, более 370 тысяч человек лишились работы. Но деятельность политиков не подвержена кризисам, отмечает телеканал Oe24.

Канцлер Карл Нехаммер по запросу издания Oesterreich подтвердил, что в 2022 году по-прежнему будет работать механизм автоматического увеличения зарплаты на 1,6 процента для высокопоставленных политических деятелей.

Так, ежемесячная зарплата федерального президента увеличится с 1 января на 399 евро, а руководителей фракций в парламенте - на 242 евро и больше в месяц. В прошлом году правящая коалиция частично приостановила повышение.

Представители "Австрийской народной партии" (АНП) и "Зеленых" заявили в ответ на запрос, что готовятся к пленарным заседаниям на следующей неделе. Вопроса об автоматическом повышении зарплат политикам в повестке дня нет.