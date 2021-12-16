В Беларуси откроется первый магазин одежды с цитатами Лукашенко

Фанатов мерча, включая одежду с цитатами белорусского лидера, ожидают продавцы уже в ближайшую субботу, информирует Telegram-канал "Пул Первого".

"Первый магазин мерча Первого откроется 18 декабря! Теперь президентские цитаты можно будет примерить на себя. Где - скоро расскажем. Будет очень интересно!" - пишет белорусский ресурс.

Кстати, ранее в текущем году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Видимо именно тогда его и соблазнила идея запустить мерч в массы. А недавно свою фотографию на майке из этой серии опубликовала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. На изделии были две цитаты президента: "Будет очень интересно" и "Начинайте шевелиться".