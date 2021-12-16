В Бельгии из-за "омикрона" сократили период между вторым и третьим уколом

Власти Бельгии сократили с шести до четырех месяцев минимальный промежуток между второй и третьей вакциной от коронавируса. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

Как отметили в ведомстве, исследования показывают, что со временем эффективность действия вакцины снижается, и бустерная доза вновь усиливает сопротивляемость организма перед коронавирусом, особенно пред штаммами "дельта" и "омикрон". "Увеличение количества привитого населения и быстрое введение бустерных доз являются крайне важными для противодействия "омикрону", - заявили в минздраве после того, как в стране было выявлено свыше 90 случаев заражения этим штаммом.

"Третья доза очень важна в связи с появлением варианта "омикрон", который на данный момент распространяется с экспоненциальной скоростью. Мы понимаем, что этот укол необходим гражданам, чтобы защитить их от этого гораздо более заразного штамма", - отметила министр здравоохранения Кристи Морреале.

Сокращение временного промежутка между уколами коснулось вакцин, разработанных Pfizer и Moderna. Препараты Johnson&Johnson и Astra Zeneca пока будут применяться по старой схеме, при использовании первой из них ревакцинация проводится через два месяца, во втором случае - через четыре месяца.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что "омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса в Европе уже в январе 2022 года.