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16.12.2021 09:50
Рубрика: В мире

В Бельгии повысят пошлины на копирование информации

Текст: Иван Сысоев

Любой бельгийский покупатель компьютера, принтера или электронной книги со следующего года должен будет заплатить дополнительную пошлину. Ведь он потенциально способен в личных целях копировать материалы, находящиеся под защитой авторских прав.

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В соответствии с законодательством Евросоюза, пользователи компьютером имеют право копировать материалы для себя, например, записывать диски для прослушивания музыки в машине. Технически это является нарушением авторских прав, потому в 2013 году было принято решение о том, каждая покупка информационного носителя или способной копировать техники должна облагаться специальной пошлиной, чтобы "справедливо компенсировать" правообладателям их расходы или недополученную прибыль от продаж.

Но с тех пор технологии шагнули вперед, и мало кто до сих пор записывает диски с музыкой или хранит библиотеку видео на DVD. Как сообщает издание The Brussels Times, правообладатели недовольны тем, что развитие технологий не учитывает интересы создателей контента. Поэтому они предлагают понизить пошлины на CD и DVD диски, но при этом больше брать, например, с покупателей смартфонов (по 4 евро за трубку). Кроме того, в список облагаемой дополнительными выплатами техники включили компьютеры, принтеры и электронные книги, за которые раньше покупатели пошлины не платили.

Если же компьютер покупается в профессиональных целях, то используются уже совсем другие тарифы - от 35 евро за устройство в случае индивидуального предпринимателя до сотен тысяч, если речь идет о крупной компании. Для разделения компьютеров на "частные" и "профессиональные" будет создан отдельный список мощных устройств, используемых профессионалами.

В мире Европа Бельгия

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