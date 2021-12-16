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16.12.2021 13:02
Рубрика: В мире

В Бельгии за 20 евро можно наполнить "виртуальную тарелку" бедным на Рождество

Текст: Александр Саможнев
Фото: Yara Nardi/ REUTERS Фото: Yara Nardi/ REUTERS
Фото: Yara Nardi/ REUTERS

В Бельгии проводится оригинальная благотворительная акция. Все желающие за 20 евро могут наполнить "виртуальную тарелку" нуждающимся на Рождество. Для этого нужно направить деньги на счет Бельгийской федерации продовольственных банков, сообщает портал BFR.be.

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На сайте федерации foodbanks.be. можно выбрать блюда по три евро каждое. Например, тарелку супа или второе. Затем после оплаты люди могут распечатать ваучеры и раздать нуждающимся. Один евро банки берут себе за услуги.

Накануне Рождества Федерация продовольственных банков призвала к пожертвованиям в размере 20 евро. При этом отмечалось, что получателям, которых насчитывается более 175 тысяч, трудно обеспечить здоровым питанием себя и свою семью, а тем более праздничным. В последние месяцы по всей стране вновь возросло число заявок на благотворительные обеды, указал исполнительный директор федерации Джеф Моттар.

По его словам, в 2020 году продовольственные банки и связанные с ними местные ассоциации ежемесячно собирали и распределяли более двух тысяч продовольствия с помощью 332 добровольцев и 37 сотрудников банков.

В мире Европа Бельгия

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