В центре Киева появились надувные танки

Украинский предприниматель в знак протеста установил в центре Киева надувные танки - макеты техники, заказанной для воинской части, которая в итоге от них отказалась. Об этой истории сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Вести".

Действо развернулось на Арсенальной площади, где сейчас на всеобщее обозрение выставлены три надувных макета танка в натуральную величину. Предприниматель, чья фирма выиграла тендер, вложил в изготовление макетов 1,2 миллиона гривен (44 тысячи долларов) из личных средств. Они предназначались для тренировки и обучения разведчиков. Однако военным результат не понравился, и они буквально разорвали контракт.

"Я надул танки, а военные меня", - гласит надпись рядом с необычной "инсталляцией". Теперь бизнесмен судится с заказчиками и понятия не имеет, куда девать макеты.