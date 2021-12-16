В Доминикане при крушении легкомоторного самолета погибли 9 человек

Легкомоторный самолет разбился в среду в предместьях города Санто-Доминго - столицы Доминиканской Республики. Погибли девять человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную газету Diario Libre.

По информации издания, среди жертв есть двое несовершеннолетних. Отмечается также, что трое погибших были доминиканцами, шестеро - гражданами США.

По предварительным данным, самолет направлялся в Орландо (США). После взлета были обнаружены технические неполадки на борту, и самолет попытался зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас. Специалисты приступили к расследованию причин крушения.