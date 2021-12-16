В феврале выйдет новый сериал "Под подозрением" с Умой Турман

Стриминговый видеосервис Apple TV+ объявил о том, что сериал "Под подозрением" с Умой Турман выйдет 4 февраля 2022 года. В ожидании можно порекомендовать зрителям пересмотреть предыдущие сериалы с этой актрисой, потому что ее сериальное творчество само по себе - явление. Из недавнего стоит обратить внимание на сериал "Покои", в России его знают и под названием "Камеры моего сердца". Рассказывает о девушке, которой пересадили сердце, и вся ее жизнь меняется после операции.

Сейчас же Apple представил первые кадры из сериала "Под подозрением" и информацию о том, что 4 февраля будут показаны два эпизода восьмисерийного триллера. Далее серии будут выходить раз в неделю, по пятницам. "Под подозрением" основан на израильском сериале "Под чужим флагом".

В сериале рассказывается о том, что из отеля в Нью-Йорке был похищен сын известной американской бизнес-леди (Ума Турман). Подозрение сразу же падает на постояльцев гостиницы - четверых, казалось бы, совершенно обычных граждан Великобритании. Пока все четверо пытаются убежать от преследования ФБР и Национального криминального агентства, объединивших усилия в попытке доказать их виновность в преступлении, становится понятно, что доверять нельзя никому. Кто в действительности стоит за этим загадочным похищением, а кто виновен только лишь в том, что оказался в ненужное время и в ненужном месте?

Вместе с Умой Турман в сериале "Под подозрением" снялись Кунал Найар ("Теория большого взрыва"), Ноа Эммерих ("Американцы"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало"), Элиес Габел ("Скорпион"), Элизабет Хенстридж ("Агенты Щ.И.Т."), Энджел Колби ("Танцы на грани") и другие.

Режиссер сериала - номинант на премию "Эмми" Крис Лонг (сериал "Американцы"). Шоураннер и исполнительный продюсер сериала - номинант на премию BAFTA Роб Уильямс ("Человек в высоком замке"). Исполнительные продюсеры - Ховард Берч (Keshet Productions), Ави Них (Keshet Media Group), Анна Винджер. Продюсер сериала - Дэрин МакЛеод известен по проекту "Хранители".