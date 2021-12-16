В феврале выйдет новый сериал "Под подозрением" с Умой Турман

Новости

Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство 17:47
Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала 17:37
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали 17:26
Путин заявил о заинтересованности энергокомпаний РФ в монгольском рынке 17:23
Песков: Путин посетит храм на Рождество 17:21
Абрамченко рассказала, как будут охранять Байкал 17:19
В смоленском университете спорта нашли майнинговую ферму 17:14
Зеленский выступил против военного противостояния Украины с РФ 17:12
Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию 17:12
Суд отказался отменить арест Ивану Сафронову 17:12
TikTok вновь оштрафован за неудаление запрещенного контента 17:04
ФАС проверит поставщиков электрооборудования, подозреваемых в сговоре 16:56
Президент Болгарии призвал Евросоюз к диалогу с Россией 16:49
Володин призвал к порядку депутатов, доставших плакаты против QR-кодов 16:40
В центре Киева появились надувные танки 16:40
В 2022 году объемы строительства многоэтажек могут снизиться 16:27
Американским амфибиям запретили плавать 16:22
Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:20
Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность 16:18
ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить 16:16
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 16:42
Рубрика: Культура

В феврале выйдет новый сериал "Под подозрением" с Умой Турман

Текст: Сусанна Альперина
Стриминговый видеосервис Apple TV+ объявил о том, что сериал "Под подозрением" с Умой Турман выйдет 4 февраля 2022 года. В ожидании можно порекомендовать зрителям пересмотреть предыдущие сериалы с этой актрисой, потому что ее сериальное творчество само по себе - явление. Из недавнего стоит обратить внимание на сериал "Покои", в России его знают и под названием "Камеры моего сердца". Рассказывает о девушке, которой пересадили сердце, и вся ее жизнь меняется после операции.
Фото: Предоставлено UPI
Новые "Матрица" и "Человек -Паук" объединены темой воспоминаний

Сейчас же Apple представил первые кадры из сериала "Под подозрением" и информацию о том, что 4 февраля будут показаны два эпизода восьмисерийного триллера. Далее серии будут выходить раз в неделю, по пятницам. "Под подозрением" основан на израильском сериале "Под чужим флагом".

В сериале рассказывается о том, что из отеля в Нью-Йорке был похищен сын известной американской бизнес-леди (Ума Турман). Подозрение сразу же падает на постояльцев гостиницы - четверых, казалось бы, совершенно обычных граждан Великобритании. Пока все четверо пытаются убежать от преследования ФБР и Национального криминального агентства, объединивших усилия в попытке доказать их виновность в преступлении, становится понятно, что доверять нельзя никому. Кто в действительности стоит за этим загадочным похищением, а кто виновен только лишь в том, что оказался в ненужное время и в ненужном месте?

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вызов, стриминг и Хабенский: какими кинособытиями запомнится 2021 год

Вместе с Умой Турман в сериале "Под подозрением" снялись Кунал Найар ("Теория большого взрыва"), Ноа Эммерих ("Американцы"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало"), Элиес Габел ("Скорпион"), Элизабет Хенстридж ("Агенты Щ.И.Т."), Энджел Колби ("Танцы на грани") и другие.

Режиссер сериала - номинант на премию "Эмми" Крис Лонг (сериал "Американцы"). Шоураннер и исполнительный продюсер сериала - номинант на премию BAFTA Роб Уильямс ("Человек в высоком замке"). Исполнительные продюсеры - Ховард Берч (Keshet Productions), Ави Них (Keshet Media Group), Анна Винджер. Продюсер сериала - Дэрин МакЛеод известен по проекту "Хранители".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах