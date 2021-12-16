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16.12.2021 04:32
Рубрика: Экономика

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На заключение в правительство направлен законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", разработанный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщают "Известия".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Предновогоднюю" пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам - как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. "При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который и является автором законопроекта, предновогодние выплаты должны быть ежегодными. Источником выплат должен стать федеральный бюджет. Так, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей уйдет на выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд рублей - получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Деньги для дополнительных пенсионных выплат можно позаимствовать из Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которого в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

Ранее в Минтруде сообщили, что готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года. В сентябре нынешнего года всем российским пенсионерам уже была выплачены единовременная выплата в десять тысяч рублей.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 5,9%. В январе 2021 года они были проиндексированы на 6,3%.

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