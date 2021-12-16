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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом вирусе-шпионе

Текст:   Евгения Думанская
16.12.2021,  
18:27
Эксперты "Лаборатории Касперского" в этом году зафиксировали множество атак на промышленные и государственные организации, включая предприятия военно-промышленного комплекса и исследовательские лаборатории - они коснулись 35 тысяч компьютеров в 195 странах, рассказали в пресс-службе компании.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как сообщается, атаки были совершены с помощью программы, которая получила название PseudoManuscrypt. Вирус попадает в систему с помощью платформы Malware-as-a-Service (MaaS), которая распространяет вредоносные инсталляторы под видом пиратского ПО. PseudoManuscrypt может украсть данные VPN-соединений, информацию из буфера обмена и журнала событий операционной системы, а также вести запись с помощью микрофона, делать снимки экрана, регистрировать нажатие клавиш.

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"Не менее 7,2% компьютеров, атакованных PseudoManuscrypt, являются частью систем промышленной автоматизации (АСУ ТП) в организациях различных отраслей", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Сейчас специалисты изучают вирус, они полагают, что это серьезная угроза, которая уже нанесла ущерб множеству организаций по всему миру.