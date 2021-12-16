В МИД РФ осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву

"Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ", - отмечают на Смоленской площади.

"Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России. Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы", - заключила Захарова.

Речь идет о российском грузовом транзите. В частности, в Москве напоминают о российско-литовском межправительственном соглашении о международном автомобильном сообщении 1993 года и других документах.

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Он предлагает наложить санкции на продукцию, импортируемую из республики.