В Минпромторге оценили перспективы заморозки цен на продукты

Новости

В 2022 году объемы строительства многоэтажек могут снизиться 16:27
Американским амфибиям запретили плавать 16:22
Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:20
Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность 16:18
ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить 16:16
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
Попова назвала удовлетворительным состоянии всех россиян с "омикроном" 15:37
СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона" 15:22
Голикова: Производители зарубежных вакцин не обращались за регистрацией 15:13
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП 15:10
В Москве резко упадет атмосферное давление 15:01
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 15:09
Рубрика: Экономика

В Минпромторге оценили перспективы заморозки цен на продукты

Текст: Татьяна Карабут
Вопрос продления соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, а также принятия подобных мер по другим товарам не обсуждается, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие соглашения действовали с 20 декабря прошлого года для сахара до 1 июня, для масла до 1 октября 2021 года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Песков рассказал об установке Путина по инфляции

По мнению Евтухова, соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта. Однако в будущем необходимо "без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков".

Замминистра напомнил, что сейчас существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более. Этот механизм ни разу не применялся.

Также Минэкономразвития проводит мониторинг и оценку динамики цен на потребительские товары и услуги. Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем общая инфляция, Минэкономразвития подает сигнал об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Оно уже анализирует динамику цен и при необходимости направляет в правительство предложения по мерам стабилизации цен. Продукты питания, например, закреплены за Минсельхозом.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Минэкономразвития отметило замедление роста цен

Виктор Евтухов отметил, что российским властям с помощью различных инструментов удалось минимизировать рост цен на социально значимые товары. Мировая продовольственная инфляция сейчас гораздо выше, чем в России, сказал замминистра.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию