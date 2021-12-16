В Минпромторге оценили перспективы заморозки цен на продукты

Вопрос продления соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, а также принятия подобных мер по другим товарам не обсуждается, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Такие соглашения действовали с 20 декабря прошлого года для сахара до 1 июня, для масла до 1 октября 2021 года.

По мнению Евтухова, соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта. Однако в будущем необходимо "без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков".

Замминистра напомнил, что сейчас существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более. Этот механизм ни разу не применялся.

Также Минэкономразвития проводит мониторинг и оценку динамики цен на потребительские товары и услуги. Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем общая инфляция, Минэкономразвития подает сигнал об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Оно уже анализирует динамику цен и при необходимости направляет в правительство предложения по мерам стабилизации цен. Продукты питания, например, закреплены за Минсельхозом.

Виктор Евтухов отметил, что российским властям с помощью различных инструментов удалось минимизировать рост цен на социально значимые товары. Мировая продовольственная инфляция сейчас гораздо выше, чем в России, сказал замминистра.