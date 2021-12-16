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16.12.2021 15:10
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о возможности переноса сроков введения маркировки пива

Текст: Татьяна Карабут
Вокруг проекта постановления Минпромторга о введении обязательной маркировки пива сейчас идут дискуссии с бизнесом - сроки по отдельным типам упаковок "еще дополнительно обсудим", заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Проект предусматривает введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, для продажи конечному потребителю - с 1 декабря 2022 года.

Фото: iStock
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Вместе с тем, Виктор Евтухов считает, что маркировка для отрасли необходима. По его словам, эксперимент по его маркировке сейчас проходит успешно. Он закончится только 31 августа 2022 года, поэтому у бизнеса будет время, чтобы подготовиться к нему. В эксперименте участвует 170 компаний, из них 91 - производители. География эксперимента - от Калининграда до Владивостока. Маркировка в тестовом режиме запущена на 18 предприятиях, нанесение кодов опробовано на всех наиболее востребованных в отрасли типах упаковки.

При этом Виктор Евтухов уверен, что никакого дефицита пива из-за введения маркировки быть не может. Ранее о таком риске заявляли представители отрасли.

"Он возможен, только если весь бизнес вступит в сговор и проигнорирует требования законодательства, а значит - не сможет продавать свою продукцию легально. Конечно, по законам рынка такого никогда не произойдет. Если какой-то производитель решит нарушить закон, то его место на полке с удовольствием займет другой. Тем более, что сейчас в магазинах огромный ассортимент пива", - сказал замминистра.

Он напомнил, что о рисках дефицита или роста цен заявляется каждый раз, когда на какой-то товар вводится обязательная маркировка. Так было, когда, например, внедряли маркировку молока - людей пугали пустыми прилавками. То же самое было с минеральной водой и другими группами.

"Ни в одной категории, где мы ввели прослеживаемость, маркировка не привела к существенному повышению цен на продукцию. Более того, мы ожидаем положительный эффект, потому что, благодаря маркировке, сможем видеть всю цепочку ценообразования: сколько стоил продукт на выходе с производства и на каком этапе сколько рублей добавилось к итоговому ценнику в магазине. Это значит, что увидим и отреагируем на необоснованный рост", - отметил Виктор Евтухов.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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