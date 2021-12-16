В Музее Русского искусства представили книгу известного лингвиста

Он прожил сто лет - языковед-иранист, специалист по аланскому фольклору, действительный член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии и лауреат Государственной премии СССР профессор Василий Иванович Абаев. И вплоть до своей кончины в 2001 работал над проектом своих "Избранных трудов". Успев, однако, завершить только два тома из предполагаемых четырех.

В московский Музей русского искусства на презентацию наконец завершенного и переизданного к 120-летию Абаева "Избранного…" и книги писем выдающегося лингвиста собрались ученые-филологи и историки, профессора университетов и просто друзья Василия Абаева - поделиться впечатлениями о его трудах, о совместной работе с профессором, рассказать о том, каким он был в жизни.

С практически детективной истории начал встречу, организованную Советом попечителей Международной Литературной Премии "Буламаргъ", директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров. Зная историю издания "Избранных трудов", не законченного из-за кончины Василия Ивановича и его помощников, он задумывал к юбилею ученого завершить капитальный труд. Но объемную стопку бумаг с материалами к книге нашел лишь после многомесячных поисков в Центре скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра. В прошлом году в задуманной автором последовательности при участии правительства Республики Северная Осетия - Алания были переизданы первые два тома четырехтомника, а потом и оставшиеся два.

Эти книги с исследованиями по иранистике и алановедению, общему и сравнительному языкознанию, религии и фольклору лежали на столике в зале, где шла презентация. Рядом с томом "Да, ночью верить в свет…", в котором опубликована переписка между французским мифологом Жоржем Дюмезилем и Василием Абаевым, собранная по материалам архивов Центра скифо-аланских исследований и Коллеж де Франс. Переписка шла 35 лет, со временем ставшие друзьями Жорж и Василий обсуждали нартовские сказания и наречия, здоровье жен и впечатления Абаева после прогулки по Елисейским полям…

Вечер продолжился выступлениями ученых и друзей Василия Абаева. Член-корр РАН, историк-востоковед Аскольд Иванчик говорил на презентации о том, что "Избранные труды" профессора полезно читать студентам, чтобы учиться писать увлекательно о сложных вещах. Коллега и соратник Василия Ивановича, завкафедрой осетинского языка и общего языкознания Южно-Осетинского госуниверситета Юрий Дзиццойты вспоминал, как писались "Избранные труды", сколько научного материала скрупулезно, слово за словом перерабатывалось авторами. Друг Абаева, профессор Амирхан Торчинов показывал журналисту "РГ", как артистично знаменитый лингвист читал ему дома басни любимого Крылова, а Лев Дзугаев, в 90-х директор Северо-Осетинского института гуманитарных исследований вспоминал, как Василий Иванович … погладил жеребца, подаренного ему на 90-летие и выведенного на сцену зала, где проходили торжества.

По словам собеседников, этот человек излучал доброту и был одновременно строг и требователен. Как настоящий ученый.

Прямая речь

Заур Гассиев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в РФ:

Василий Абаев внес огромный вклад в самосознание осетинского народа, четко отследил наши лингвистические пути из глубины веков до сегодняшнего дня. Его труды уже давно оценили специалисты - а сегодня с ними, написанными замечательным русским языком, могут благодаря вышедшему 4-томнику ознакомиться все желающие.