В пандемию в семь раз выросло количество обращений к психологам

Более чем в семь раз выросло в ковидные времена количество обращений студентов и преподавателей российских вузов к психологам. Но и за порогами вузов - в школе, на работе, в больницах, дома - нуждающихся в ней было не меньше. Психологическое сопровождение пандемии Covid-19 только что представлено в коллективной монографии, подготовленной психологами, психиатрами, представителями Минздрав и их испанскими и итальянскими коллегами.

Счастливчики от 0 до 6

Обращение за психологической помощью за два последних года перестало быть экзотикой. Более 10 тысяч звонков было получено психологами в первые месяцы пандемии от растерявшихся людей. Подавляющее большинство звонивших не знало, что с ними происходит, и что предпринять для того, чтобы им стало душевно легче. На этом фоне изменилось общественное отношение к попыткам обращения к психологу, они стали обычным и приемлемым делом.

Психологи во время пандемии активно оказывали помощь заболевшим (в том числе и в "красных зонах"), их родственникам, тем, кто реабилитировался после ковида, переживая когнитивные и эмоциональные расстройства, волонтерам, и всем, кто трудно переживал самоизоляцию. В результате этого нового опыта уже разработаны новые методики, например, оценки эмоционального состояния врачей и больных.

Коллективный "психологический портрет" россиян на фоне других стран и народов выглядит вполне достойно, считает редактор и один из авторов сборника, декан факультета психологии МГУ, профессор Юрий Зинченко. А опыт, извлеченный из переживания пандемии, по его словам, дает право на оптимистический прогноз: Covid-19 не приведет к душевному разрушению российского общества.

Пандемию, конечно, все переживали "по-своему". Но были и общие закономерности, начиная с того, что родственники учащихся невольно оказались с ними на дистанте "за одной партой".

Интересно, что самой выигравшей в пандемию возрастной группой стали граждане от 0 до 6 лет - они получили несравнимую с предыдущими временами возможность "большого общения" с родителями. А наиболее пострадавшими признаны сторонники активного образа жизни. Люди же "серебряного возраста", о которых все беспокоились, оказались не такими уж психологически-уязвимыми из-за "привычки к уединению".

Спи и нюхай

В основе переживаний людей в пандемию лежало понятие "трудно контролируемой угрозы", считает заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, кандидат психологических наук Тимофей Нестик. Эта невозможность контроля задавала рост тревожности и включало всевозможные механизмы психологической защиты вплоть до веры в конспирологические теории. А ежедневные напоминания о смерти, по его словам, усилили авторитарные установки - надежды на сильную руку, опору на традиционные ценности и поляризацию на "своих" и "чужих". Все это к тому же разрушало веру в возможность влиять на свое будущее. Симптоматика, по словам психолога, ярче всего проявилась у женщин и молодежи.

Главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы, профессор Георгий Костюк обратил внимание на резкий рост в пандемию панических состояний людей, иногда не сложных, с которыми можно справиться самим, если ты знаешь, как себе помочь. А такие знания у человека должны быть.

Первым признаком расстройства или наоборот нормализации психологического и психического состояния человека он назвал нарушенный или нормальный сон.

Отдельной темой стала за последние два года "психология обоняния". Юрий Зинченко уточнил, что закуплено современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет восстановить утерянное обоняние. Для этого также требуются специальные тренировки.

Приворожу и погадаю. Незаконно

Кроме названных проблем пандемия выявила немалый дефицит психологической помощи и еще большую готовность оказывать ее теми, кто к психологии не имеет никакого отношения.

- Одна из самых важных проблем, с которой мы столкнулись, это отсутствие нормативно-правового регулирования,- говорит директор ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России", заведующий кафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Юлия Шойгу.

Сегодня, по ее словам, в самых разных сферах (школы, МЧС, МВД) в России работают около 50 тысяч профессиональных психологов.

Однако на тег "Япсихолог" в интернете в начале пандемии отзывалось 7 миллионов участников, а сейчас уже 8,4 миллиона. Если учесть, что каждый год российские вузы выпускают около 6000 психологов, придется предположить, что эти самозванные миллионы не имеют никакого образования, или имеют очень сомнительное, констатирует Юлия Шойгу.

"Корочку" такие горе-психологи получают через 2-3 месяца обучения, "которое и мне регулярно предлагают почему-то с 40-процентыми скидками", - иронизирует Юлия Шойгу.

Поэтому на повестке дня довольно остро стоит вопрос о принятии закона "О психологической деятельности", который позволит включить систему регулирования психологических услуг, среди которых сейчас полно предложений "приворожить", "погадать на картах" и "раскрасить мандалу". Возможно, в скором времени понадобится список профессиональных психологов, проверка, аккредитация и сертификация их деятельности, но сначала должен быть принят закон.

Ученые также отметили, что во время пандемии расширилось международное сотрудничество и чаще всего наши психологи контактировали с американскими и китайскими коллегами, а в сентябре даже провели международный форум по психологическому сопровождению пандемии.