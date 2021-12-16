В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет с девятью российскими детьми, вывезенными из лагерей Сирии и приюта Дамаска. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова​​​.

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана", - цитирует Львову. Белову РИА Новости.

По словам детского омбудсмена, с аэродрома детей забрали кареты скорой помощи и повезли в одну из московских клиник. Там они пройдут полное медобследование (в том числе и на ковид), а после карантина будут переданы родственникам.