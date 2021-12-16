Новости

В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
Путин предложил провести форум гражданских проектов 16.12.2021
Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 16.12.2021
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 16.12.2021
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 16.12.2021
Европарламент принял резолюцию по Украине 16.12.2021
В России выросло производство детских товаров 16.12.2021
В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала 16.12.2021
Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов 16.12.2021
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции 16.12.2021
Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования о соцподдержке 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
16.12.2021 23:34
Рубрика: Общество

В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии

Текст: Елена Яковлева

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет с девятью российскими детьми, вывезенными из лагерей Сирии и приюта Дамаска. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова​​​.

Фото: Минпросвещения РФ
Дети-сироты из Сирии будут учиться в России

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана", - цитирует Львову. Белову РИА Новости.

По словам детского омбудсмена, с аэродрома детей забрали кареты скорой помощи и повезли в одну из московских клиник. Там они пройдут полное медобследование (в том числе и на ковид), а после карантина будут переданы родственникам.

Общество Семья и дети В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
В МИД РФ осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год