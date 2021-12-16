В РФ разработают план производства "Союз МС" для космических туристов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") разработать и представить план наращивания производства пилотируемых космических кораблей серии "Союз МС" для развития космического туризма.

В последние годы РКК "Энергия" делала по четыре корабля "Союз МС" в год: два по Федеральной космической программе и два по международным контрактам для доставки зарубежных астронавтов на МКС. Но с недавних пор американская сторона начала самостоятельно отправлять и возвращать свои экипажи на станцию.

"После того, как начали летать американские пилотируемые корабли, с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС. Мы получили возможность отправки на станцию экипажей из трех российских космонавтов. Первый такой экипаж из профессиональных космонавтов полетит на МКС весной. Недавно мы возобновили практику космического туризма. Сейчас на орбите находится два гражданина Японии. Эта услуга приносит нам живые деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли.

Поручаю РКК "Энергия" внести в Госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - поручил генеральный директор в четверг на заседании отраслевого оперативного штаба.

Сейчас на орбите находятся два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано, который отвечает за освещение полета, они прилетели на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным. Они должны вернуться на Землю 20 декабря.

Напомним, что на МКС, начиная с 2001 года, побывали теперь уже девять космических туристов. "Пионером" стал американский миллионер Деннис Тито, который на орбите занимался в основном фото- и видеосъемкой. А вот 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, который слетал в 2002 году, с самого начала был намерен провести серию медико-биологических экспериментов. Сказались гены: отец у Марка - врач. "Я не ученый и не профессиональный астронавт, но я и не турист", - сразу заявил Шаттлворт журналистам. Он считает, что будущие космические исследования будут в известной степени зависеть именно от таких коммерческих экспедиций.

Спустя три года стартовал американец Грегори Олсен. Кстати, сначала медики не допустили его к полету, но позже дали добро. А в 2006 году на станцию прибыла первая космическая туристка - американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Пятый космический турист - американский миллиардер Чарльз Симони побывал на орбите в 2007 году. Для него были запланированы эксперименты по заказу ЕКА, а также по собственной научной программе: он изучал влияние радиации. Через два года Симони отправился в полет во второй раз. И это для туристов остается прецедентом.

Один из самых интересных туристических вояжей получился у американского миллионера Ричарда Гэрриота. Разработчик компьютерных игр и сын астронавта NASA Оуэна Гэрриота почувствовал вкус орбиты в 2008 году. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов. А на следующий год на МКС впервые прибыл "клоун": членом экипажа на несколько дней "прописался" руководитель канадского Cirque du Soleil (Цирка Солнца) - Ги Лалиберте.

Большой бум вызвала подготовка к полету британской поп-звезды Сары Брайтман, старт которой намечался на сентябрь 2015 года. Она легко прошла все медицинские исследования. Вердикт врачей: здорова. Она активно начала готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Как рассказал "РГ" начальник ЦПК Юрий Лончаков, для нее была разработана специальная программа. Шли плановые тренировки. Для Сары уже шили скафандр: корреспонденты "РГ" лично наблюдали за процессом на НПП "Звезда". Был заказан и ложемент, то есть персональное кресло, в котором певица должна была лететь на корабле "Союз". И вдруг она отказалась от полета. Официально ее представители озвучили: из-за семейных обстоятельств. Но версия кулуаров - поп-звезду подвел один из спонсоров.