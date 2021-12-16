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16.12.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В России появился новый вид мошенничества с использованием колл-центров

Текст: Нина Егоршева

Специалисты рассказали о новом виде мошенничества с использование фальшивых колл-центров. Гражданам на электронную почту приходят якобы письма от банка, уведомляющие, что скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой заканчивается. Для ее отмены необходимо перезвонить по указанному номеру. Такой подход снижает бдительность граждан и упрощает задачу преступников, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Мошенники активизировали хищение средств с помощью фальшивых сайтов

Перезвонивший по указанному номер человек попадет на подставного оператора, который дает инструкции для решения "проблемы", а именно предлагает загрузить вредоносное программное обеспечение. С его помощью мошенники устанавливают удаленный доступ к устройству и получают возможность вывести деньги с банковского счета своих потенциальных жертв.

"Если необходима консультация сотрудника колл-центра банка - лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру", - советует оказавшимся в такой ситуации гражданам руководитель ГУРБ Московской области Роман Каратаев.

Ранее был обнаружен необычный способ кражи денег через смартфон. По словам экспертов, злоумышленники рассылают клиентам банков электронные письма с сообщением о том, что их учетные записи взломаны, в связи с чем рекомендуется срочно сменить пароль. Чтобы не стать жертвой такого обмана, клиентам банков не рекомендуется переходить по ссылкам в письмах, а также связываться с банком по официальным каналам.

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