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16.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В России увеличится потребление крепкого алкоголя

Текст: Татьяна Карабут
Несмотря на существенное увеличение импорта алкоголя в Россию, по итогам 2021 года общий объем его потребления в стране останется на уровне прошлого года, сообщил "РГ" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Однако произойдет перераспределение предпочтений от слабого к крепкому алкоголю. Так, по оценке Дробиза, падение продаж в пределах 4% к прошлому году ожидается в винодельческой продукции (тихие и игристые вина, фруктовые и винные напитки). Игристых и шампанских россияне выпьют около 18 млн дал, вина - 55 млн дал, винных напитков - около 10 млн дал, фруктовых вин - около 15 млн дал.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Из-за ликвидации винных напитков (которые по новому закону должны называться "не вином") примерно 8% женщин не перешли на более дорогое вино, а ушли с винного рынка в пиво и слабоалкогольные напитки", - поясняет Вадим Дробиз.

При этом крепкие спиртные напитки по итогам года покажут рост продаж примерно на 2%. Водки будет продано порядка 73,5 млн дал, в сумме виски, рома, джина, текилы, абсента и прочей экзотической продукции - около 9,5 млн дал (75% в этом объеме - виски), коньяка - 12 млн дал, ликеро-водочных изделий - 12 млн дал, горьких настоек - 9 млн дал, сладких - 3 млн декалитров.

"Потребление крепкого алкоголя должно было сокращаться каждый год, а оно растет. Но мы попали в пандемию. Средний класс осел в России - все, что наши соотечественники раньше выпивали за рубежом, теперь импортируется к нам - импорт вырос примерно на 20%", - пояснил эксперт.

По его словам, также наблюдается небольшое восстановление продаж пива (на которое традиционно приходится около 70% всего объема продаж). Около 70% пива выпивают молодые люди от 18 до 35 лет. А поскольку с 1990 по 2002 года в стране наблюдался демографический кризис, продажи пива рухнули на треть. Сейчас на алкогольный рынок выходят молодые люди, рожденные после 2002 года, поэтому пивной рынок понемногу начал восстанавливаться. По итогам года пива мы выпьем около 685 млн дал плюс около 80 млн дал - пивных напитков. Это примерно соответствует уровню прошлого года.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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