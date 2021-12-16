В России выросло производство детских товаров

Объем производства детских товаров за девять месяцев превысил показатели за весь прошлый год, рассказал директор департамента социально значимых товаров Минпромторга РФ Дмитрий Колобов во время Конгресса индустрии детских товаров.

В прошлом году отечественные товары составили 27,4% от общего объема товаров для детей, их произвели на 280 миллиардов рублей. В этом году, по словам Колобова, только с января по сентябрь объем производства составил 284 миллиарда рублей.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина добавила, что производство детских товаров объединяет 15 отраслей промышленности - это одежда, игрушки, обувь, канцелярия, товары для малышей и так далее.

Экспорт детских товаров за первые девять месяцев года составил 460 миллиардов долларов, при этом к заграничным покупателям отравляются не только низкомаржинальные товары, например, косметика и средства гигиены, но и высокотехнологичные конструкторы.