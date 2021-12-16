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16.12.2021 18:52
Рубрика: Экономика

В Ростуризме рассказали, кто может получить деньги за аннулированные туры

Текст: Евгений Гайва
Обращаться к туроператорам за возвратом средств за аннулированные из-за пандемии туры могут туристы, купившие туры по тем направлениям, которые уже открыты. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя принятый Госдумой во втором чтении законопроект о переносе прошлогодних обязательств туроператоров еще на год.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Так как решение о переносе касается только закрытых для наших туристов стран, по открытым направлениям туристы могут обратиться за возвратом средств", - сказала Догузова.

Фото: iStock
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Она пояснила, что туроператоры смогут обращаться в Ассоциацию "Турпомощь" за средствами своих фондов персональной ответственности. Проект постановления об этом внесен в правительство. "Надеемся, что положительное решение будет принято в ближайшие дни", - заметила Догузова.

При этом она подчеркнула, что Ростуризм поддерживает решение Госдумы о продлении переноса обязательств туроператоров до конца 2022 года по тем странам, которые так и не открылись для туристов. Это решение позволит туроператорам продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами.

По действующим правилам, туроператоры должны были исполнить свои обязательства перед туристами по несостоявшимся турам до 31 декабря 2021 года, то есть отправить туристов в равнозначные туры либо выплатить деньги. Из 7 млрд рублей оставшихся обязательств большая часть приходится на все еще закрытые страны, отметила глава Ростуризма.

Депутаты Госдумы 16 декабря проголосовали во втором чтении за принятие поправки к федеральному закону № З98, которая позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за отмененные из-за пандемии туры.

Как ранее писала "РГ", с таким предложением выступали отраслевые организации в сфере туризма.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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