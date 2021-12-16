В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо

Полиция в Братиславе задержала экс-премьера Словакии, лидера местных социал-демократов Роберта Фицо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Сообщается, что 57-летнего политика задержали перед началом акции протеста запланированной его партией против действующих властей республики. Известно, что экс-премьера отправили в столичное отделение полиции на Лермонтовой улице.

Напомним, Фицо ушёл в отставку с поста премьера в марте 2018 года на фоне многотысячных протестов, охвативших страну после заказного убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. Он занимался политическими расследованиями о налоговых махинациях и о возможных связях итальянской преступной группировки в Словакии.