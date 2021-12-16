В США объявили награду за информацию о сыновьях наркобарона "Эль Чапо"

Власти США приняли решение назначить вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке сыновей наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, ранее возглавлявшего картель Синалоа. Об этом сообщили в американском госдепартаменте.

"Департамент предлагает вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая будет способствовать аресту Овидио Гусмана Лопеса, Ивана Арчивальдо Гусмана Саласара, Хесуса Альфредо Гусмана Саласара и Хоакина Гусмана Лопеса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дети наркобарона являются высокопоставленными членами наркокартеля и причастны к незаконному обороту наркотиков.

"Эль Чапо" был экстрадирован в США в начале 2017 года. Позже его приговорили к пожизненному заключению, а также назначили штраф в размере 12,6 млрд долларов. В конце ноября текущего года жена наркобарона Эмма Коронель была приговорена к трем годам тюрьмы.