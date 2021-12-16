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16.12.2021 19:00
Рубрика: В мире

В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Американское Национальное управление архивов опубликовало новый массив документов расследования дела об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK). Правда, среди полутора тысяч выложенных в открытый доступ рассекреченных документов ЦРУ, ФБР и Госдепа вновь не оказалось никаких сенсаций или новых ответов на главный вопрос: кто на самом деле стоит за расстрелом JFK в Далласе 22 ноября 1963 года. Зато историки и исследователи получили в свои руки любопытные материалы о формах и методах работы американских спецслужб против соцстран в самый разгар холодной войны.
Пуля настигла 35-го президента США Джона Кеннеди в машине на глазах у тысяч людей, но его убийство и полвека спустя вызывает много вопросов. Фото: Gettyimages Пуля настигла 35-го президента США Джона Кеннеди в машине на глазах у тысяч людей, но его убийство и полвека спустя вызывает много вопросов. Фото: Gettyimages
Пуля настигла 35-го президента США Джона Кеннеди в машине на глазах у тысяч людей, но его убийство и полвека спустя вызывает много вопросов. Фото: Gettyimages

Среди них выложенная в открытый доступ порция телеграмм и отчетов ЦРУ, в поле зрения которого американец Ли Харви Освальд - исполнитель убийства Кеннеди - попал больше чем за месяц до преступления. Из шпионских документов следует, что резидентура ЦРУ в столице Мексики отфикировала все звонки и визиты Освальда в советское и кубинское посольства в этой стране. Это стало возможным, поскольку дипломатические представительства СССР и Кубы в Мехико находились "под колпаком" - на телефонных линиях были установлены подслушивающие "жучки", по периметру посольств расставлены скрытые фотокамеры, а неподалеку дежурила американская группа наружного наблюдения.

Фото: Naval Aviation News/https/wikipedia.org
Как советские и американские летчики шутили во время холодной войны

Все перехваченные коммуникации немедленно расшифровывались и направлялись в Вашингтон, а за визитерами в дипмиссии соцстран тщательно следили и старались опознать их. Из обнародованных цэрэушных телеграмм следует, что Освальд, въехавший в Мексику на автомобиле в конце сентября 1963 года, в течение нескольких дней навязчиво дозванивался до советского посольства в этой стране и "на ломаном русском языке" выяснял, выдадут ли ему снова въездную визу в СССР (как известно, до этого американец успел эмигрировать в Союз, пожить около двух лет в советской реальности, полностью разочароваться в ней и вернуться назад в США).

Однако по факту Освальда попросту отфутболили, заявив, что его документами занимается консульство СССР в Вашингтоне и наводить справки ему следует там. Также Освальд начал докучать посольству Кубы в Мексике с просьбой выдать ему транзитную кубинскую визу. Но кубинцы решили сначала навести справки и выяснили, что этот американец вряд ли когда-либо вновь будет допущен в СССР. Получив везде от ворот поворот, будущий убийца Кеннеди в начале октября вернулся в США, где спустя два месяца и произвел роковые выстрелы в JFK.

В итоге никаких ожидаемых многими конспирологами сведений о связи СССР с этим преступлением в опубликованных Нацархивом США документах не содержится. Напротив, из одного отчета следует, что в Лэнгли посчитали "чудаком" (англ. - crank) человека, позвонившего в посольство США в Австралии и рассказавшего про заговор "стран железного занавеса" с целью убийства американского президента. В других речь идет о рутинных запросах на получение установочных данных русской жены Освальда и других малозначимых деталях.

Удивляет другое: при всех огромных технических возможностях ЦРУ, которое задолго до трагических событий в Далласе обратило пристальное внимание на Освальда, отфиксировало все его контакты в Мексике и проинформировало об этом ФБР, спецслужбы США так ничего и не сделали для предотвращения убийства Кеннеди. Но почему? Этот вопрос до сих остается главной тайной за семью печатями и пролить на него свет у властей США почему-то каждый раз не получается. Несмотря на то что еще в 1992 году конгресс принял закон о "Коллекции материалов об убийстве Джона Кеннеди". С тех пор более 250 тысяч документов, связанных с расследованием преступления, было открыто для общественности, но около 10 процентов всех материалов и по сей день остаются под грифом "совершенно секретно".

Около 10 процентов связанных с убийством Кеннеди материалов по сей день остаются под грифом "совершенно секретно"

Окончательно снять его должны были в 2017 году, но тогдашний президент США Дональд Трамп отказался это делать по "соображениям национальной безопасности". Его преемник Джозеф Байден в октябре 2021 года поступил аналогичным образом, снова сместив сроки рассекречивания. "Отсрочка необходима для защиты от ущерба обороне, разведывательным операциям или внешнеполитическим отношениям, который настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в их немедленном обнародовании", - пояснил Байден. Как отмечает в этой связи Национальное общественное радио (NPR), "непонятно, какие соображения национальной безопасности или другие причины могут сохраняться по прошествии почти шести десятилетий после убийства Кеннеди".

Документ о контакте Ли Харви Освальда с якобы сотрудником КГБ — одно из многих свидетельств того, что спецслужбы США искали "след СССР". Фото: archives.gov
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