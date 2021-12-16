ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить

В России общее количество вакцинированных от коронавируса и готовых сделать прививку в ближайшее время ВЦИОМ оценивает в 69%. Такие данные были получены в ходе всероссийского опроса, проведенного с конца прошлой по начало текущей недели среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

"Согласно нашему последнему исследованию, 42% заявили о том, что они уже сделали прививку, - рассказал в четверг Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ. "Социология подтверждает те данные, которые озвучиваются оперативным штабом", - отметил он. Еще 27% "точно готовы" или "скорее готовы" вакцинироваться.

Тех, кто не хочет делать прививку, - 29%. Однако эта группа неоднородна, подчеркнул Михаил Мамонов: половина из них переболела коронавирусом или подозревает, что переболела. Таким образом, эти люди считают, что у них есть антитела и не считают нужным вакцинироваться прямо сейчас. Лишь 12% опрошенных уверены, что не болели и при этом не хотят делать прививку, уточнил эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге количество идейных "антиваксеров" еще ниже - 8% и 6%, следует из данных ВЦИОМ.