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16.12.2021 16:16
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить

Текст: Галина Мисливская
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В России общее количество вакцинированных от коронавируса и готовых сделать прививку в ближайшее время ВЦИОМ оценивает в 69%. Такие данные были получены в ходе всероссийского опроса, проведенного с конца прошлой по начало текущей недели среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Согласно нашему последнему исследованию, 42% заявили о том, что они уже сделали прививку, - рассказал в четверг Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ. "Социология подтверждает те данные, которые озвучиваются оперативным штабом", - отметил он. Еще 27% "точно готовы" или "скорее готовы" вакцинироваться.

Тех, кто не хочет делать прививку, - 29%. Однако эта группа неоднородна, подчеркнул Михаил Мамонов: половина из них переболела коронавирусом или подозревает, что переболела. Таким образом, эти люди считают, что у них есть антитела и не считают нужным вакцинироваться прямо сейчас. Лишь 12% опрошенных уверены, что не болели и при этом не хотят делать прививку, уточнил эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге количество идейных "антиваксеров" еще ниже - 8% и 6%, следует из данных ВЦИОМ.

Общество Соцсфера Социология Общество Здоровье Наука и образование ВЦИОМ Тесты и опросы Вакцинация от коронавируса

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