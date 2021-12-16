Во Флориде эвакуировали персонал авиабазы из-за инцидента

Персонал авиабазы ВВС США Хомстед, расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида), был эвакуирован в среду из-за "имеющего места инцидента". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы авиабазы.

Отмечается, что эвакуация проведена в качестве меры предосторожности. Военные также призвали местных жителей не покидать свои дома и избегать присутствия на прилегающих улицах.

По информации телеканала CBS, причиной эвакуации стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону. Командование базы не исключило, что оно может сдетонировать.