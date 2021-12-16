Во Франции закрывают мечети

Мечеть в городе Бове к северу от Парижа, которая еще даже не начала официально свою работу, не сможет открыться в ближайшие полгода. Сотни мусульман, собиравшихся рядом с недостроенным зданием, не смогут больше слушать проповеди, содержание которых не понравилось полицейским органам. По мнению МВД, имам, который, кстати, лишь недавно принял ислам, "оправдывал джихад и разжигал ненависть против "гомосексуалов, евреев и христиан". Местная мусульманская община считает, что слова имама "были вырваны из контекста".

Мечеть в Бове повторила участь многих других исламских культовых мест, находящихся под пристальным вниманием правоохранительных органов из-за подозрений в поддержке радикальных настроений и терроризма. В МВД Франции сообщают, что за последние месяцы по всей стране "были проведены проверки в 99 культовых местах, из них 21 заведение закрыто, а в отношении еще шести примут решение в ближайшее время".

Закрытие мечетей и молельных комнат предполагает приостановку их деятельности на срок до полугода. После этого община, которой принадлежит мечеть, может выдвинуть нового имама, полиция проведет еще одну проверку, и только потом заведение сможет вновь начать работу.

Ужесточение проверок французских мечетей произошло после принятого этим летом закона об "укреплении принципов республики", который направлен на защиту светского характера французского государства и борьбу с радикальным исламом. Закон позволяет полицейским органам осуществлять более жесткий контроль за финансированием религиозных организаций и упрощает процедуру роспуска "неблагонадежных организаций".