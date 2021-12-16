Володин призвал к порядку депутатов, доставших плакаты против QR-кодов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думской комиссии по регламенту разобрать действия депутатов, которые пытались развесить в зале пленарных заседаний плакаты против законопроекта о ведении QR-кодов непосредственно перед началом рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании.

"Ваша работа - не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут", - сказал он. Председатель подчеркнул, что правила работы Думы не предусматривают развешивания плакатов во время пленарных заседаний. "Для нас регламент - закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит", - заявил Володин.

Он дал поручение комиссии по регламенту разобраться с этим происшествием и "зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью". "А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено", - заявил спикер.

Позже заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал на "круглом столе", посвященном законопроекту, что инцидент устроили представители фракции КПРФ. По данным ТАСС, это были Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин.

Добавим, что в четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.