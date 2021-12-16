ВОЗ может одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину "Спутник V" уже в первом квартале 2022 года. Об этом 16 декабря заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в интервью RT.

Он считает, что сфера здоровья, в том числе вакцины, "должны быть вне политики". И не стоит обращать внимание на то, где они изготовлены.

"Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", - сказал Клюге.