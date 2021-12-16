Вручены награды Премии качества-2020

В Москве наградили лауреатов Премии качества 2020 года. Выступая с приветственным словом, зампред правительства Юрий Борисов отметил, что победителями становятся компании, достигшие значительных результатов в области качества товаров и услуг.

"Постоянное улучшение деятельности предприятия, повышение уровня качества решает вопрос конкурентоспособности российских товаров и услуг. Полученная награда является признанием действительно достойных результатов работы организаций", - сказал Борисов.

Звания лауреатов получили 11 российских предприятий из разных отраслей производства. Так, лауреатами премии стали ракетно-космический центр "Прогресс" и завод "Метровагонмаш", а также впервые в список попала компания, представляющая легкую промышленность - фабрика из Екатеринбурга, отшивающая бренд Putin team.

Секретарь Совета по присуждению премии Правительства в области качества, руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что каждый год растет количество участников конкурса - в этот раз было получено на 25% больше заявок, чем годом ранее, расширилось и число отраслей.

В этом году премия отмечает 25-летие. Лауреаты могут использовать символику премии в своих рекламных материалах, что характеризует их как надежных производителей и способствует улучшению имиджа.