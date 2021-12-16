Вырос спрос на прививочные туры за рубеж

Спрос в России на зарубежные туры для вакцинации в этом году уже вырос в разы и еще повысится на 30-50% после новогодних каникул, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Деловые туристы и путешественники тестируют зарубежную систему "зеленых пропусков" (Green Pass).

Вакцинироваться зарубежными препаратами российские туристы хотят не из-за недоверия к отечественным вакцинам, а ради возможности свободно ездить по делам или на отдых в Европу, США и другие страны, отмечают в АТОР.

Некоторым необходимо также беспрепятственно въезжать в другие страны для обучения, лечения или по семейным обстоятельствам. Но для посещения общественных мест во многих из них уже требуется предъявлять так называемые "зеленые паспорта", то есть документы о вакцинации. Вакцина "Спутник V" там еще не признана. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что российский препарат может быть одобрен, как передает Russia Today, в первом квартале 2022 года. Но пока во многих зарубежных странах действуют только сертификаты о вакцинации иностранными препаратами - Pfizer, Astra Zeneka, Moderna и другими.

Спрос на прививочные туры за рубеж поддержит недавнее заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, считают представители туриндустрии. По ее словам, россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут также получить QR-код на портале Госуслуг после того, как сдадут тест на антитела. При этом Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании вакцинных сертификатов, отметила вице-премьер.

Главных направлений прививочных туров у россиян три - это Сербия, Хорватия и Болгария. В списке есть Греция и даже Армения, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Стоят такие туры в среднем от 30 тысяч рублей за человека. Например, минимальный пакет поездки в Хорватию, куда входят авиабилет, проживание в гостинице "три звезды" с завтраком, трансфер и сопровождение гида на вакцинацию, обойдется в 500 евро.

Спрос на прививочные туры за рубеж растет, но в абсолютных значениях поток не массовый, отмечает Горин. С сентября по декабрь 2021 года спрос вырос в три раза, но если раньше среднестатистический туроператор продавал примерно 10-15 туров в неделю, то сейчас - 100-150 туров, говорит он. Всего в месяц организуется от трех до пяти тысяч таких туров.

В месяц туроператоры отправляют от трех до пяти тысяч российских туристов в прививочные туры

Возможность иметь российский и зарубежный QR-коды упростит для некоторых российских туристов поездки за рубеж с деловыми или личными целями, отмечает эксперт. А внутри страны QR-коды должны действовать по единым правилам. Пока отсутствие синхронизированных и унифицированных требований посещения общественных мест в регионах очень сильно осложняет жизнь туристам, заметил Горин.