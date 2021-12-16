Выжутович: Диверсифицировать производство в моногородах вполне реально

Министерство экономического развития предлагает вдвое сократить количество моногородов, чтобы усилить поддержку оставшихся. В частности, планируется вычеркнуть из списка города, расположенные ближе 50 километров от столиц регионов.

Предполагается, что их жители могут трудоустроиться в центре, куда езды не более часа. Таким образом число моногородов сократится с 321 до 163. Планируется также снять ограничения на льготы для территорий опережающего развития. "Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики - перейти от зависимости к устойчивому развитию, - говорит гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. - Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство".

В России моногородом считается населенный пункт, в котором не менее 20 процентов населения трудится на градообразующем предприятии. В моногородах проживает около 13,6 млн человек - почти 9 процентов населения страны. Лидеры по количеству моногородов - Кемеровская, Свердловская и Челябинская области.

Сформирован пакет мер для диверсификации экономики моногородов. В их числе расширение строительства индустриальных парков за счет частных средств с последующим возмещением таких инвестиций из федерального бюджета. Предполагается также наращивать создание промышленной инфраструктуры (она имеется пока лишь в 10 процентах моногородов). Но теперь не за счет регионов, а с помощью градообразующих предприятий или управляющих компаний на своих же площадях.

Планируется расширить и системную поддержку населения моногородов. Согласно опросу, только половина из 20 тысяч жителей моногородов оценивают ситуацию в своем населенном пункте положительно, 20 процентов хотели бы переехать в другой город, причем 10 процентов - уже в ближайшее время.

Минэкономразвития и минпромторг готовят пакет мер для диверсификации экономики моногородов

Что касается финансирования Фонда развития моногородов (ФРМ), то оно сокращается. Если до сих пор предусматривалось предоставление фонду 4,7 млрд руб. ежегодно, то в 2021-2023 годах будет выделяться только 4,2 млрд руб. В минэкономразвития считают, что сейчас требуется "максимально сконцентрировать средства федерального бюджета на поддержку проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций". В связи с сокращением финансирования ФРМ занялся разработкой новой стратегии развития моногородов до 2025 года.

При всем при том российские моногорода не останутся без попечения. От программы целевой их поддержки никто не отказывается. Эта программа предполагает механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20 процентов). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб.

Социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. Пандемия лишь обострила ее. В "красной зоне" сейчас находятся около 100 моногородов из 321. Чтобы город был отнесен к "красной зоне", в нем должны наблюдаться пять признаков напряженности: прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10 процентов его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями. В "красной зоне" особо выделяются около двадцати городов, находящихся в самом тяжелом положении. Среди них муниципалитеты в Карелии и Кемеровской области, Тольятти, моногорода в Башкирии и Коми. Острее всего ситуация на градообразующих предприятиях автопрома, в транспортном машиностроении и старых металлургических заводах.

"Проблема моногородов - двоякая, - говорит доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Савченко. - С одной стороны, создана мощная инфраструктура и очень качественный человеческий капитал, а с другой - когда кончается какой-то технологический цикл, у властей возникает вопрос: чем людей занять?" Примером успешного решения проблемы моногородов Савченко считает Комсомольск-на-Амуре: "Оттуда уезжали люди с высшим образованием, там было всего два завода. Требовалось найти альтернативу. И как только в Комсомольске-на-Амуре стали появляться новые возможности для трудоустройства, мы закрепили там кадры. Создание в этом городе крупного технопарка проблему решило".

Правительство намерено продолжать поддержку депрессивных территорий. Обещано при поддержке моногородов применять - ввиду ограниченности ресурсов - проектный метод "хотя бы на три года". Поддержку получат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, если сумеют защитить свои инвестпроекты. Им будет присвоен статус территорий опережающего развития (ТОР). Для них предусмотрены налоговые и прочие льготы. Например, резиденты ТОР получают 5-процентную льготу по налогу на прибыль для первых пяти лет работы, а также 10-18 процентов для последующих пяти лет; можно также в три раза снизить размер отчислений в социальные фонды.

Отказаться от моногородов Россия не может, но диверсифицировать там производство реально

Отказаться от моногорода как от наследия устаревшей советской экономики Россия уже не может, но диверсифицировать производство в них реально. Например, в Пикалеве, где в 2009 году наблюдалась вспышка социальной напряженности из-за остановки глиноземного, цементного и химического предприятий, построены швейные цеха, где заняты около 300 человек. Уровень безработицы в Пикалеве сейчас составляет 0,74 процента и является одним из самых низких в регионе.